Nowogrodzka Square ma nowego zarządcę

Wybudowana przez francuskiego dewelopera Yareal, Nowogrodzka Square, jest pierwszym biurowcem w Polsce zakupionym przez Amundi Real Estate.

To siedmiopiętrowy budynek biurowy klasy A o powierzchni 11 tys. mkw, położony przy Al. Jerozolimskich. Butikowa inwestycja w centrum Warszawy stanowi jeden z najbardziej wyróżniających się kameralnych budynków biurowych.

Od 15 kwietnia międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield pełni funkcje zarządcy oraz asset managera w inwestycji.

- Nowogrodzka Square to wyjątkowa inwestycja na biurowej mapie Warszawy, zarówno ze względu na swoją prestiżową lokalizację, jak i ekologiczne rozwiązania, które oferuje. Budynek posiada certyfikat Breeam z oceną Excellent – w kategorii New Construction – mówi Grzegorz Dyląg Head of Asset Services Business Space w Dziale Zarządzania Nieruchomościami, Cushman & Wakefield. - W tej wyjątkowej inwestycji świadczymy nie tylko pełen pakiet usług z zakresu zarządzania nieruchomościami, ale także obejmujemy nadzorem działania administracyjne, operacyjne, finansowe i techniczne w obiekcie – dodaje.