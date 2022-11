Wkrótce ruszy rozbiórka Atrium International na Woli. W miejscu starego budynku Strabag Real Estate zbuduje Upper One – kompleks składający się z liczącego 131,5 metrów biurowca i 55-metrowego hotelu. Autorem projektu jest studio Medusa Group.

Na warszawskiej Woli, przy al. Jana Pawła II 23 Strabag Real Estate zbuduje – składający się z biurowca i hotelu - kompleks Upper One.

W pierwszym kwartale 2023 r. rozpoczną miękkie prace rozbiórkowe, czyli wewnątrz Atrium International, a od drugiego kwartału ruszą widoczne na zewnątrz roboty przy bryle obiektu.

Oba obiekty: biurowiec i hotel deweloper zamierza realizować równolegle. Autorem projektu jest studio Medusa Group.

Hotel będzie liczył ok. 300 pokoi. Pozwolenie na budowę przewiduje standard na poziomie nie niższym niż trzy gwiazdki, ale to się może zmienić po wyborze operatora.

Wierzymy, że doskonała lokalizacja przy al. Jana Pawła II 23 obroni tę inwestycję. W końcu kryzys nie dla wszystkich oznacza to samo. Zawsze są podmioty, które odnajdują się w trudnych warunkach i dobrze sobie radzą - tłumaczy Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający Strabag Real Estate w Polsce.

Klimat inwestycyjny w Polsce nie jest najlepszy. Inwestorzy otwarcie mówią o dużej niepewności, która ich hamuje. Tymczasem spółka deweloperska Strabag Real Estate rozpocznie wkrótce rozbiórkę stołecznego biurowca Atrium International i budowę w tym miejscu nowego obiektu.

Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający Strabag Real Estate w Polsce: Nasza inwestycja potrwa cztery lata. Przewidujemy, że jej realizacja zakończy się w 2026 r. Mamy nadzieję, że wtedy sytuacja się już ustabilizuje. Budowy rzeczywiście wyhamowały, więc spodziewamy się luki podażowej. Nie wiemy jednak, jak będą zachowywać się najemcy. Wierzymy natomiast, że doskonała lokalizacja przy al. Jana Pawła II 23 obroni tę inwestycję. W końcu kryzys nie dla wszystkich oznacza to samo. Zawsze są podmioty, które odnajdują się w trudnych warunkach i dobrze sobie radzą.

Upper One otworzy zamurowaną dziś pierzeję między ulicami: Grzybowską i Krochmalną. Zniknie ściana łącząca Atrium International i Atrium Tower. Pojawią się tam przejście między budynkami oraz mały amfiteatr. Fot. Strabag Real Estate.

Jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie planowaliście na tej działce biurowiec i hotel. Czy dzisiaj coś się zmieniło?

Nie. Powstaną dwa obiekty: biurowiec i hotel, a kompleks będzie nosił nazwę Upper One. Otworzymy zamurowaną dziś pierzeję między ulicami: Grzybowską i Krochmalną. Zniknie ściana łącząca Atrium International i Atrium Tower. Pojawią się tam przejście między budynkami oraz mały amfiteatr, który – mamy nadzieję – otworzy kompleks na mieszkańców i spodoba się przyszłym najemcom.

Kiedy wejdziecie na budowę?

Latem tego roku otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. W pierwszym kwartale 2023 r. rozpoczniemy miękkie prace rozbiórkowe, czyli wewnątrz budynku, a od drugiego kwartału ruszą widoczne na zewnątrz roboty przy bryle obiektu. Moment wejścia na budowę trudno określić, ponieważ rozbierając stary budynek, będziemy jednocześnie realizować nowy.

Biurowiec będzie liczył 131,5 m wysokości, więc nie zmieni skyline’u Warszawy. Stanie na rogu ulic: Grzybowskiej i Jana Pawła II. Natomiast wysoka na 55 metrów bryła hotelu wypełni przestrzeń między Atrium Tower, a nowo powstającym budynkiem biurowym o powierzchni niecałych 36 tys. mkw. Fot. Strabag Real Estate.

Domyślam się, że nowy biurowiec będzie wieżowcem. Zmieni skyline Warszawy?

Biurowiec będzie liczył 131,5 m wysokości, więc nie zmieni skyline’u Warszawy. Stanie na rogu ulic: Grzybowskiej i Jana Pawła II. Natomiast wysoka na 55 metrów bryła hotelu wypełni przestrzeń między Atrium Tower, a nowo powstającym budynkiem biurowym o powierzchni niecałych 36 tys. mkw. Oba obiekty – biurowiec i hotel zamierzamy realizować równolegle. Autorem projektu jest studio Medusa Group.

Czy hotelem interesują się już międzynarodowe brandy?

Tak. Prowadzimy wstępne rozmowy, ale nie spieszymy się z wyborem konkretnego podmiotu. Sądzę, że to stanie się dopiero pod koniec przyszłego roku. W planach hotel będzie liczył około 300 pokoi. Pozwolenie na budowę przewiduje standard na poziomie nie niższym niż trzy gwiazdki, ale to się może zmienić po wyborze operatora.

Sądzimy, że ta lokalizacja – podobnie jak w przypadku biurowca – sama się obroni i po wybudowaniu kompleksu Upper One nie będziemy mieć problemów z jego sprzedażą - przyznaje Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający Strabag Real Estate w Polsce. Fot. Strabag Real Estate.

Czy al. Jana Pawła II w Warszawie to dobry adres dla kolejnego hotelu?

Rzeczywiście, czasem żartuję, że np. pobliska Grzybowska mogłaby śmiało nazywać się ulicą Hotelową. Jednak nadal sporo sieci hotelowych, których w Warszawie jeszcze nie ma, interesuje się naszym rynkiem. Sądzimy, że ta lokalizacja – podobnie jak w przypadku biurowca – sama się obroni i po wybudowaniu kompleksu Upper One nie będziemy mieć problemów z jego sprzedażą.

Czym nowy biurowiec ma skusić najemców?

Na pewno większą elastycznością. Każde piętro o powierzchni około 1 tys. metrów kwadratowych można podzielić na cztery lokale – to nasza odpowiedź na zmieniające się oczekiwania rynkowe. Czasy dużych najmów się kończą, zapewne głównie ze względu na hybrydowy model pracy. Liczymy zatem na firmy, którym zależy na lokalizacji centralnej, za którą będą gotowi więcej zapłacić. Na parterze przewidziane są powierzchnie przeznaczone na kawiarnię lub restaurację. Budynek będzie miał 34 kondygnacje naziemne oraz – widoczne na elewacji – windy panoramiczne. Biura na czterech najwyższych piętrach zostaną wyposażone w tarasy widokowe.

Budynek biurowy Upper One będzie miał 34 kondygnacje naziemne oraz – widoczne na elewacji – windy panoramiczne. Biura na czterech najwyższych piętrach zostaną wyposażone w tarasy widokowe. Fot. Strabag Real Estate.

Jak wygląda sytuacja w krakowskiej galerii Plaza, w której właśnie rozpoczęliście prace rozbiórkowe? Czy już ustaliliście, jakie funkcje – poza biurową - tam się sprawdzą. Pierwotnie też planowaliście tam budowę hotelu ze względu na synergię z pobliską Tauron Areną.

Zmieniliśmy trochę plany. Na razie nie przewidujemy hotelu. Natomiast koncepcja czterech biurowców budowanych etapami się nie zmienia. Zastanawiamy się nad mieszkaniami na wynajem, ponieważ coraz częściej powstają one na gruntach usługowych. Niestety nieprzewidywalność polskiego rynku oraz ryzyko opodatkowania tego sektora, a nawet regulacji czynszów – nie pomagają w podjęciu decyzji. Łatwiej byłoby, gdyby to były grunty mieszkaniowe, ponieważ zawsze można wyjść z takiej inwestycji, sprzedając pojedyncze mieszkania. Na gruntach usługowych to oczywiście wykluczone. Na razie wewnątrz galerii odbywają się tzw. miękkie prace rozbiórkowe. Nad koncepcją inwestycji pracują architekci pracowni IMB Asymetria we współpracy z austriackimi partnerami MHM Architects.

