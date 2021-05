Nowy biurowiec Miasta Lublin będzie droższy

Koszty tej inwestycji szacowano początkowo na 60 mln zł, ale urzędnicy jeszcze raz przeliczyli koszty i wyszło na to, że ceny poszły w górę i trzeba do tego dodać jeszcze 20 mln zł. Na taką zmianę Rada Miasta zgodziła się w marcu zeszłego roku, zwiększając budżet inwestycji do 80 mln zł.

Niedawno okazało się, że to wciąż za mało. W tej kwocie nie zmieściła się żadna z sześciu firm, które stanęły do przetargu na wymianę biurowca.

Ratusz zdecydował się na zwiększenie puli pieniędzy na tę inwestycję. Do Rady Miasta trafił już prezydencki projekt uchwały w tej sprawie.

Zwycięska firma będzie musiała wykonać wszystko do końca października 2023 r.

Nowy, sześciopiętrowy biurowiec stanie się miejscem pracy ok. 570 urzędników, a planowana powierzchnia biurowa to ok. 7,6 tys. mkw. Sporo miejsca ma się znaleźć także dla interesantów, którzy dostaną nowe Biuro Obsługi Mieszkańców z 12 stanowiskami i elektronicznym systemem kolejkowym.