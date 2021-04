Nowy biurowiec w Szczecinie

- W biurowcu Aloha niezależnie od profilu działalności dostarczamy przestrzenie szyte na miarę. Wizję klienta przelewy na projekt czego przykładem tego jest firma Creatuity. Szybki proces negocjacji kończymy obopólnym sukcesem. Aby umożliwić skalowanie biznesu, przygotowaliśmy dodatkowo w budynku ponad 1300 mkw. serwisowanych, umeblowanych gabinetów „od ręki” umożliwiających elastyczny wynajem biurowy. - powiedział Oskar Gębicki, Business Development Manager.

W procesie wyboru powierzchni biurowej najemcy, doradzała firma doradcza Litwiniuk Property.

- (...) Z naszych analiz wynika, iż średnie stawki czynszu najmu za pow. biurowe klasy A w Szczecinie utrzymują się na stałym poziomie i obecnie wynoszą ok. 11,0 - 13,0 euro/m2. Wzrósł natomiast poziom pustostanów powierzchni biurowych klasy A średnio o ok. 3 proc. na terenie całej Polski, a średni wskaźnik pustostanów wyniósł ok. 10,5 proc. w Polsce. Przewidujemy, iż negatywny trend może się utrzymać do momentu, gdy program szczepień przeciwko COVID 19 zostanie finalnie zakończony oraz gdy sytuacja gospodarcza zostanie ustabilizowana - powiedział Patryk Litwiniuk, dyrektor generalny firmy Litwiniuk Property.