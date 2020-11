Nowy biurowiec Yareal otworzył się dla najemców

Yareal ukończył realizację biurowca, do którego wprowadza się w listopadzie największy najemca kompleksu – Bank BNP Paribas. Siedziba banku zajmie aż 22 tys. mkw., a umowa najmu zawarta z Yareal jest jedną z największych w historii polskiego rynku biurowego. W kompleksie LIXA gotowych jest już w sumie 28 tysięcy mkw. powierzchni biurowej klasy A. Flagowa inwestycja biurowa Yareal zaoferuje docelowo około 75 tys. mkw. biur i przestrzeni handlowo-usługowej oraz 5,5 tys. mkw. zieleni na tarasach i ogólnodostępnych dziedzińcach.

Pierwszy gotowy biurowiec LIXA, wzniesiony na rogu ulic Kasprzaka i Karolkowej, został już przekazany bankowi BNP Paribas. Do drugiego budynku, wynajętego w ponad 70 proc., wprowadzą się wkrótce kolejni najemcy - m.in. firma Solenis oraz sam deweloper, którego siedziba zostanie przeniesiona do LIXA w przyszłym roku. Jednocześnie trwa budowa kolejnych 20 tys. mkw. powierzchni biurowej, które trafią na rynek w 2022 r.

Całą przestrzeń pomiędzy biurowcami na tyłach siedziby Banku BNP Paribas zajmie duży, zielony dziedziniec, który łącznie z tarasami zapewni docelowo ponad 3 200 mkw. zieleni. Na dziedzińcu już teraz znajduje się m.in. fontanna z dyszami, które będą rozpylały wodną mgłę w upalne dni, a wkrótce pojawią się też drzewa posadzone na pasie rodzimego gruntu, specjalnie pozostawionego w tym celu wśród budynków kompleksu LIXA.

- Ogród na dziedzińcu będzie miał charakter uniwersyteckiego kampusu - z kawiarniami i restauracjami, a także miejscami do odpoczynku wśród zieleni. W centralnej części ogrodu powstał przeszklony, wielofunkcyjny pawilon łączący lobby z przestrzenią konferencyjną i restauracyjną. Zarówno układ przestrzeni, rozwiązania, jak i projekt architektoniczny staraliśmy się dostosować do potrzeb dużych najemców, zatrudniających głównie młodych pracowników. Zależało nam, aby niska zabudowa i dużo zielonej przestrzeni odróżniało LIXA od sąsiednich wysokościowców przy Rondzie Daszyńskiego. LIXA zapewni pracownikom kompleksu szeroki dostęp do atrakcyjnych terenów sprzyjających rekreacji, których znaczenie stało się jeszcze większe z powodu trwającej pandemii – wyjaśnia Eric Dapoigny, prezes Yareal Polska.

Kompleks LIXA utworzy spójny kwartał miejski, przecięty przez szeroki, pieszy pasaż o długości około 150 m. Dzięki deptakowi - na którym pojawią się punkty usługowe, kawiarnie i restauracje z zewnętrznymi ogródkami oraz elementami małej architektury - powstanie tętniąca życiem, zielona oś kompleksu. Po drugiej stronie pasażu tworzącego nowe, dogodne przejście łączące ulice Kasprzaka i Giełdową, znajdą się dwa biurowce z zielonymi tarasami oraz kolejny ogólnodostępny ogród – w sumie zaoferują ponad 2300 mkw. zieleni. Docelowo kompleks LIXA zapewni najemcom tarasy i ogrody dostępne dla mieszkańców okolicy o łącznej powierzchni 5 500 mkw. Pieszy łącznik pomiędzy budynkami LIXA będzie przypominał otwartą przestrzeń publiczną, wybudowaną przez Yareal przed innym biurowcem - Nowogrodzka Square.