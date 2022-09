Nowy coworking w legendarnym budynku PDT Wola - Brain Embassy Młynarska 

Marka Brain Embassy otworzyła kolejne miejsce zlokalizowane w legendarnym budynku dawnego Powszechnego Domu Towarowego Wola.

Biuro projektowe Archicon wzbogaciło przestrzeń coworkingu o oryginalne elementy.

Nowe miejsce jest już 6. warszawską lokalizacją marki i 8. na świecie, ponieważ firma rozwija swój koncept również w Izraelu oraz Belgii.

Przestrzeń coworkingowa BE Młynarska mieści się w budynku dawnego PDT Wola przy ul. Młynarskiej 8/12. Ten słynny obiekt znany jest wielu mieszkańcom Warszawy. Zaprojektował go Michał Przerwa-Tetmajer, architekt zaangażowany w odbudowę zrujnowanej po wojnie Woli.

Modernistyczny gmach zyskał swoją sławę jako budynek handlowy i taką funkcję pełnił od 1956 roku. Od 2007 roku nadano mu rolę biurowo-usługową, natomiast teraz ma szansę stać się ważnym punktem na biznesowej mapie Warszawy.

W styczniu tego roku Brain Embassy otworzyło lokalizację przy ul. Czackiego, w miejscu dawnego teatru Kwadrat, w ścisłym centrum stolicy. Przestrzeń spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony najemców oraz entuzjastów oryginalnego designu. 1 sierpnia w należącym do inwestora, Adgar Investments & Development Ltd, budynku Adgar PDT Wola odbyło się otwarcie najnowszej lokalizacji - BE Młynarska. Ponownie rolę Project Managera objęła firma cmT, która już wielokrotnie sprawdziła się jako partner inwestycji.

Rewitalizacja obu przestrzeni, na ul. Czackiego oraz w budynku Adgar PDT Wola to pierwsze kroki stawiane przez nas w kierunku nadania nowego charakteru historycznym budynkom, z zachowaniem tożsamości kultowych obiektów. Pragniemy inspirować się historią, implementując w legendarne wnętrza koncept biura przyszłości. W przypadku BE Młynarska zależało nam przede wszystkim na wydobyciu oryginalnego piękna budynku i zachowaniu jego autentyczności. W związku z tym razem z naszymi partnerami dopracowywaliśmy każdy architektoniczny szczegół tak, aby wnętrze jak najlepiej oddawało klimat PRL-u - opowiada Piotr Kwiatkowski, Deployment Manager w Brain Embassy.

Z tego względu przyszli najemcy będą mogli zauważyć ślady tych inspiracji już od progu. Nawiązaniem jest choćby charakterystyczna dla Brain Embassy stara cegła, ale tym razem ułożona w pionie, odwołując się do oryginalnej elewacji pobliskiego baru Wenecja, słynnego w latach 60-tych. Biuro projektowe Archicon wzbogaciło przestrzeń coworkingu również o takie elementy, jak samochód „Warszawa M20”, budki telefoniczne w formie tych oryginalnych z lat 60-tych, stary tramwaj czy też pokój do drzemki nawiązujący do przedziału kuszetki.

Biuro projektowe Archicon wzbogaciło przestrzeń coworkingu o ciekawe elementy.

Brain Embassy przemienił całe piętro budynku Adgar PDT Wola w przestrzeń, która sprzyja pracy. Przyjazne ku temu warunki tworzą między innymi żywe rośliny, ergonomiczne meble, które od lat dostarczane są przez markę Kinnarps. Rozwiązania meblowe w BE Młynarska zostały zastosowane z myślą o komforcie, dobrym samopoczuciu oraz efektywności użytkowników. Coworking oferuje strefy o różnych funkcjach i charakterach - od miejsc do pracy w ciszy i skupieniu, do sal spotkań czy przestronnej sali warsztatowej z pełnym wyposażeniem. Wykorzystanie biurek z elektryczną regulacją wysokości oraz funkcjonalnych foteli obrotowych umożliwiło stworzenie przestrzeni w najwyższym standardzie ergonomicznym. Dodatkowo komfort pracy najemców zapewniają stymulujące kolory, inspirujący design czy dostęp do naturalnego światła.

Rozwiązania meblowe w BE Młynarska zostały zastosowane z myślą o komforcie.

W BE Młynarska, oprócz przestrzeni typu open space, najemcy mogą skorzystać z prywatnych biur czy wydzielonych przestrzeni dla większych firm.

Z myślą o dobrym samopoczuciu klientów, coworking wyposażony jest również w pokoje do drzemek i medytacji. To wszystko niecałe 10 minut spacerem od stacji Metra Płocka i kilka kroków od wolskiego centrum biznesowego oraz pobliskiego

Przestrzenie coworkingowe marka tworzy z myślą o przyjemniejszej pracy.

Przestrzenie coworkingowe marka tworzy z myślą o przyjemniejszej pracy, przystosowując je do różnorodnych potrzeb. Klienci mogą więc wybrać dla siebie funkcjonalny open space, prywatne biuro niezależnie od rozmiaru firmy czy sale konferencyjne i eventowe.

Otwarcie BE Młynarska jest kolejnym przełomowym momentem na ścieżce rozwoju marki.

Otwarcie BE Młynarska jest kolejnym przełomowym momentem na ścieżce rozwoju marki. Dotychczas jako Brain Embassy poszerzaliśmy obecność na biznesowym Mokotowie i Ochocie. Po otwarciu kolejnej przestrzeni w Centrum, przyszła pora na powiększenie oferty o kolejną dzielnicę stolicy, jaką jest Wola. Jesteśmy bardzo podekscytowani, ponieważ zarówno BE Czackiego, jak i BE Młynarska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem już na etapie przedsprzedaży - wspomina Monika Kaczmarczyk, Managing Director w Brain Embassy.

Widać, że Brain Embassy mierzy wysoko - niedługo po otwarciu nowej lokalizacji, która zajmuje jedno piętro legendarnego budynku, marka ogłosiła plany rozbudowy konceptu również o parter.

Nowe miejsce jest już 6. warszawską lokalizacją marki i 8. na świecie, ponieważ firma rozwija swój koncept również w Izraelu oraz Belgii.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl