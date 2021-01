Nowy Dom Braci Jabłkowskich skusił firmę nieruchomościową

Nowy Dom Braci Jabłkowskich to nowoczesny, butikowy budynek biurowy przy ul. Chmielnej 19. Położony jest bezpośrednio przy tzw. Placu Pięciu Rogów - miejscu, które już niebawem ma stać się nową wizytówką stolicy. Architektura Nowego Domu Jabłkowskich nawiązuje do najlepszych kanonów budownictwa przedwojennego. Na 5 kondygnacjach obiektu znajduje się prawie 3000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Zastosowane rozwiązania pozwalają na dowolny podział każdego z pięter, a duże przeszklenia okienne zapewniają maksymalne doświetlenie wnętrz. Oddany we wrześniu 2011 r. biurowiec - to połączenie tego co współczesne z tym co historyczne. W tym punkcie przed wojną bracia Jabłkowscy planowali budowę nowego gmachu ich domu towarowego. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na jesień 1939 roku... urzeczywistnienie projektu okazało się możliwe dopiero po 70 latach.

Właściciela budynku w negocjacjach reprezentowała Kancelaria Brochocki.