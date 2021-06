Nowy dyrektor, nowa strategia. Savills o zarządzaniu nieruchomościami w Polsce

Do grona ekspertów Savills dołączył Michał Bryszewski, który objął stanowisko dyrektora działu zarządzania nieruchomościami. Savills zapowiada, że niniejszy angaż to element wdrażania nowej strategii w tym obszarze.

- Potrzeby klientów stale rosną, dziś oczekują coraz wszechstronniejszej usługi. Dostrzegają, że ich nieruchomości to nie tylko budynki i powierzchnie, ale również wysublimowane przepływy pieniężne, dobrostan i wellbeing najemców - mówi Tomasz Buras, CEO Savills w Polsce i podkreśla, że po pandemii niezwykle istotne jest przyciągnięcie pracowników do biur. - Jednocześnie w tle od jakiegoś czasu widoczny był nacisk na zielone rozwiązania, tzw. ESG, obserwowało się ich wpływ na aktywa nieruchomościowe. To wszystko sprawia, że obszar nieruchomości i zarządzania nimi stał się wielowątkowy, wielowymiarowy, bardziej skomplikowany i wymagający - dodaje Tomasz Buras.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dziś część właścicieli nieruchomości decyduje się zarządzać swoimi obiektami samodzielnie. Savills poprzez wdrażanie nowej strategii chce zachęcić klientów do swoich usług. - Zdecydowanie więcej argumentów przemawia za korzystanie z usług zewnętrznego providera. Teoretycznie niższe koszty czy większa kontrola w przypadku rozwiązań in-house tak naprawdę niosą ze sobą określone ryzyka - mówi Michał Bryszewski, nowy dyrektor działu zarządzania nieruchomościami w Savills.