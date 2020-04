Nowy dyrektor regionalny Knight Frank we Wrocławiu

Do zespołu doradców Knight Frank dołączył Maciej Moralewicz, obejmując stanowisko dyrektora regionalnego we Wrocławiu.

Swoje kilkunastoletnie doświadczenie w branży nieruchomości wykorzysta do zarządzania wrocławskim Działem Wynajmu Powierzchni Biurowych. Jednym z jego priorytetów jest dalszy rozwój i umocnienie pozycji Knight Frank w zakresie reprezentacji najemców.

- Jest nam niezmiernie miło powitać na pokładzie Knight Frank Macieja, który wnosi do naszego zespołu wiedzę oraz profesjonalizm, zdobyte na wrocławskim rynku we współpracy zarówno z lokalnymi, jaki i międzynarodowymi organizacjami. We Wrocławiu jesteśmy obecni już od 1998 roku. Teraz chcemy położyć jeszcze większy nacisk na doradztwo dla najemców biurowych. Jesteśmy przekonani, że Maciej przyczyni się do umocnienia pozycji Knight Frank, wykorzystując swoje bogate doświadczenie zawodowe i umiejętności - mówi Monika Sułdecka-Karaś, partner i dyrektor regionalna Knight Frank, odpowiadająca za działalność firmy w Polsce Południowej.

- Cieszę się, że dołączyłem do międzynarodowego zespołu Knight Frank. Jestem pewien, że zbudujemy silny, zmotywowany do działania zespół, który odniesie wiele sukcesów. Wrocław, miasto określane nie bez podstaw jako „smart”, z zasobami biurowymi na poziomie 1,2 miliona metrów kwadratowych, jest jedną z kluczowych lokalizacji do rozwoju biznesu w Polsce przez zagraniczne i lokalne podmioty – mówi Maciej Moralewicz, dyrektor regionalny Knight Frank we Wrocławiu.

Maciej Moralewicz jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą w branży nieruchomości komercyjnych z 12-letnim doświadczeniem zawodowym. Przeprowadził ponad 50 transakcji najmu o łącznej powierzchni 45.000 mkw., wykorzystując swoje umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne.