Nowy etap Business Garden Wrocław gotowy na przyjęcie najemców

Vastint Poland zakończył realizację kompleksu biurowego Business Garden przy ulicy Legnickiej we Wrocławiu. Z końcem listopada oddano do użytku ostatnie trzy z sześciu budynków biurowych realizowanych w ramach drugiego etapu inwestycji. Tym samym, wrocławski rynek nieruchomości powiększył swoje zasoby biurowe o blisko 79 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Do nowo wybudowanych budynków wprowadzili się już pierwsi najemcy.

Roger Andersson, dyrektor zarządzający, Vastint Poland mówi: – Z dumą informujemy o zakończeniu realizacji trzeciego parku biznesowego Business Garden w Polsce. Podstawowym założeniem projektu było zapewnienie komfortowych warunków pracy, a także umożliwienie naszym najemcom dalszego rozwoju w ramach kompleksu. Dodatkowe atuty Business Garden, jak chociażby nowoczesne, doskonale doświetlone wnętrza biurowe, ogród ze strefami sportu oraz wyjątkowy dobór udogodnień dla pracowników, z pewnością zostaną docenione przez nowych użytkowników.

Business Garden Wrocław zlokalizowany jest w obrębie dzielnicy Fabryczna w otoczeniu ulic Legnickiej, Dąbrówki i Jaworskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowo-rozrywkowego Magnolia i stacji kolejowej Mikołajów.

Kompleks tworzy dziewięć budynków biurowo-usługowych o łącznej powierzchni 117 000 mkw. rozlokowanych na działce o powierzchni 7 ha. Pierwsze trzy budynki kompleksu (ok. 38 000 mkw.) oddano do użytku w 2016 roku w ramach pierwszego etapu inwestycji. W drugim, obecnie zakończonym etapie (ok. 79 000 mkw.), oprócz liczącego 13 pięter biurowca, zrealizowano pięć sześciokondygnacyjnych budynków, które zostały zaprojektowane jako obiekty modułowe o charakterystycznym kształcie litery H. Wspomnianą zabudowę kampusu otacza duży ogród dostępny dla pracowników i mieszkańców miasta. Stanowi on kontynuację założeń projektowych architektury krajobrazu istniejącej części inwestycji.

W stworzonych na terenie ogrodu strefach relaksu najemcy mogą odpoczywać i uprawiać aktywności sportowe na świeżym powietrzu. Kompleks oferuje także rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów oraz szereg udogodnień dla najemców. Oprócz pawilonu restauracyjnego zlokalizowanego w centralnej części zielonego dziedzińca, wraz z otwarciem kolejnej fazy pojawią się dodatkowe punkty usługowe, m.in. nowa kantyna i kawiarnia.

Kluczowe rozwiązania architektoniczne i techniczne zastosowane w budynkach, w szczególności w zakresie redukcji zużycia wody i energii oraz kontroli środowiska wewnętrznego, spełniają wymogi najwyższego poziomu certyfikacji ekologicznej LEED.

Marek Ulanecki, Leasing Manager, Vastint Poland mówi: – Pierwsze trzy z sześciu budynków etapu drugiego oddano do użytku już w lipcu. Są one praktycznie w całości wynajęte, a ich głównym najemcą jest Credit Agricole Group (25,600 mkw.). Do budynków oddanych do użytku pod koniec listopada lada dzień wprowadzą się kolejni najemcy, m.in. Santander Consumer Bank Polska (10,700 mkw.) i Capgemini (4,100 mkw.). Obecny poziom komercjalizacji projektu wynosi 70 proc.

Inwestorem i deweloperem Business Garden Wrocław jest Vastint Poland. W czerwcu spółka sprzedała trzy budynki pierwszego etapu inwestycji. Nowo wybudowana część kompleksu pozostanie w portfolio dewelopera i będzie przez niego zarządzana. Autorem projektu architektonicznego jest pracownia APA Wojciechowski, zaś generalnym wykonawcą inwestycji była firma Hochtief Polska.