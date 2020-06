Nowy gracz na łódzkim rynku coworkingowym

- Stara Drukarnia to unikalny projekt, który w samym centrum Łodzi łączy świat sztuki i biznesu. Obiekt idealnie wpisuje się w charakter biur oferowanych przez Rise.pl i pozwoli firmie zadebiutować w kolejnym mieście. Łódź dysponuje obecnie blisko 530 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. W mieście rozwija się również rynek elastycznych powierzchni, który w ciągu roku ma szansę potroić swoje zasoby – mówi Agnieszka Kuehn, menadżer regionalny, dział powierzchni biurowych, Savills Kraków.

Rise.pl to polski operator elastycznych powierzchni biurowych. Zapewnia nowoczesną, w pełni wyposażoną, przestrzeń do pracy, w której można wynająć nawet pojedyncze stanowiska na krótki okres. Firma została założona w 2003 r. Marka działa obecnie w Krakowie i Rzeszowie, w których oferuje siedem lokalizacji o łącznej powierzchni ponad 14 tys. mkw. Jeszcze w 2020 roku do portfolio Rise.pl oprócz Łodzi mają dołączyć co najmniej dwa kolejne miasta.

- Wybraliśmy Łódź na naszą kolejną lokalizację, bo łączy kwestie szczególnie istotne dla naszego biznesu. Należą do nich m.in. duża dynamika rozwoju, potencjał dalszego przyciągania biznesu czy rosnące zapotrzebowanie na biura flex, ale obok nich także kreatywność oraz wrażliwość na design. Stara Drukarnia to świetna lokalizacja wpisująca się w plany Rise.pl. Obecne czasy są dobrym testem tego, jak elastyczne w rzeczywistości są oferty firm z branży. Nasza pierwsza łódzka lokalizacja flex będzie łączyć elastyczność warunków najmu z wysokiej klasy wykończeniem i bezpieczeństwem, wyższym niż np. w typowych coworkach – komentuje Piotr Augustyn, prezes spółki Rise.pl.

Stara Drukarnia zlokalizowana jest przy ul. Gdańskiej 130 w Łodzi. Oferuje ponad 4500 m kw. powierzchni biurowej oraz ok. 500 m kw. powierzchni handlowo-usługowej. Wybudowano ją blisko 100 lat temu. Początkowo funkcjonowała jako tkalnia, w której produkowano pończochy, a następnie od 1946 r. do 2016 r. pełniła funkcję Drukarni Wojskowej. W 2019 r. zakończył się generalny remont sześciokondygnacyjnego budynku, wraz z oficyną. W wyniku modernizacji, przeprowadzonej przez spółkę Drukarnia Centre, nieruchomość zachowała industrialne wnętrza z czerwonej cegły oraz oryginalne żeliwne słupy.

- Jesteśmy dumni z faktu, że spółka Rise.pl wybrała Łódź oraz biurowiec Stara Drukarnia jako pierwszą lokalizację w Polsce centralnej. Cieszymy się, że firma Rise.pl doceniła atuty Starej Drukarni jakimi są: unikalny charakter budynku, świetna lokalizacja oraz mariaż biznesu ze sztuką. Wierzymy, że postindustrialne wnętrza Starej Drukarni pozwolą stworzyć kreatywne miejsce do pracy dla przyszłych najemców Rise.pl. Jesteśmy przekonani, że Gdańska 130 będzie dla Rise.pl dobrym adresem! – komentuje Marta Zgłobicka, prezes spółki Drukarnia Center.