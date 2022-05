Nowy klub fitness w ETC Swarzędz

W ETC Swarzędz rozpoczął działalność UP. Klub fitness, zajmujący ponad 1,5 tys. mkw., oferuje m.in. ponad 200 stoisk w 8 strefach wyposażonych w sprzęty marek premium, zajęcia grupowe oraz indywidualne.

Klubowicze mogą skorzystać z usług fizjoterapeutycznych, na miejscu są także honorowane karty MEDICOVER Sport.

Do dyspozycji jest także sauna sucha i solarium.

Pierwsze zajęcia ruszyły w poniedziałek, 30 maja.

ETC Swarzędz rozszerzyło swoje portfolio o klub fitness UP. Najemca gwarantuje nowoczesne zaplecze treningowe udostępniając ponad 200 stacji ze sprzętami najwyższej jakości marek takich jak OLYMP, Nautilus, StairMaster, StarTrac, Schwinn, Tiguar, czy DARE.

W ofercie marki obok zajęć grupowych (m.in. joga, UP Cycling, boks czy zumba) oraz indywidualnych prowadzonych przez trenerów personalnych do dyspozycji jest także sauna sucha i solarium. UP to miejsce, gdzie klienci holistycznie zadbają o swoje zdrowie. Mają szansę skorzystać z usług fizjoterapeuty oraz opieki medycznej, a także porad żywieniowych i zajęć edukacyjnych o tematyce pro-środowiskowej. Idąc za ekologicznym duchem czasu marka wspiera też trend „zero waste”. Stosuje na co dzień materiały z recyklingu oraz rozwiązania pozwalające oszczędzić energię czy wodę. W przyszłości Klub planuje także organizację wydarzeń prozdrowotnych i ekologicznych.

- UP to klub fitness oferujący wysoką jakość świadczonych usług z wyraźną misją ekologiczną w tle. Filozofia marki wpisuje się w najnowsze trendy świadomego dbania o zdrowie oraz o planetę. To bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Tym bardziej cieszymy się, że mamy okazję współpracować z nowoczesnym klubem i współtworzyć z nim wyjątkowe i prozdrowotne miejsce na mapie Swarzędza. – mówi Michał Najgrodzki, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami Grupy Capital Park.

Pierwsze zajęcia ruszyły w poniedziałek 30 maja. Do niedzieli 5 czerwca trwać będą tzw. „drzwi otwarte”, podczas których goście bezpłatnie mogą zapoznać się z ofertą oraz zespołem UP. W tych dniach zajęcia odbywać się będą od godz. 10:00 do 21:00 (od poniedziałku do soboty) oraz od 10:00 do 18:00 (w niedzielę). Od poniedziałku 6 czerwca obowiązywać będą stałe godziny funkcjonowania klubu.