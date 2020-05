Nowy koncept restauracyjny w 3T Office Park

Meating Point wybrał 3T Office Park w Gdyni na lokalizację swojej kolejnej restauracji. W połowie 2021 roku, po oddaniu budynku do użytkowania, restauracja zajmie 646 mkw. powierzchni w jednej z trzech wież biurowca. Meating Point prowadzi obecnie 11 punktów restauracyjnych w 5 miastach w Polsce.

– Cieszymy się z podpisania umowy z najemcą z branży gastronomicznej. Tego rodzaju usługi z pewnością dodatkowo uatrakcyjniają naszą biurową ofertę. Jest to kolejne potwierdzenie świetnej lokalizacji biurowca, ponieważ Meating Point starannie dobiera otoczenie do charakteru prowadzonej działalności. To kolejny – czwarty, potwierdzony w ostatnich tygodniach najemca w 3T Office Park. W marcu niemal 2,5 tys. mkw. na dwóch piętrach w biurowcu wynajął przedstawiciel branży morskiej i energetycznej - firma Wartsila Polska Sp. z o.o. Restauracja doskonale uzupełnia różnorodną ofertę biurowca już reprezentowaną przez przedszkole Mały Einstein oraz centrum medyczne Medicover - komentuje Sergiusz Gniadecki, inwestor biurowca, prezes zarządu 3T Office Park.

- Trójmiasto w ostatnich latach zajmuje czołową pozycję w rankingach rozwoju gospodarczego. Widzimy jak z roku na rok coraz częściej wybierane jest przez inwestorów oraz deweloperów. Uważamy, że Gdynia to idealne miejsce dla prestiżowych biurowców, dlatego też decydowaliśmy się na 3T Office Park, w którym widzimy ogromny potencjał. Uważamy, że zasługuje na restauracje o podwyższonych standardach - takich jak nasze. Meating Point to miejsca stworzone z myślą o osobach zapracowanych, które cenią różnorodną, zdrową kuchnię i chcą zadbać o swoją dietę. Wybierając zdrowe i świeże produkty od lokalnych dostawców ułatwiamy zbilansowane i urozmaicone odżywianie osobom, które do wydajnej pracy potrzebują wartościowej diety – mówi Przemysław Kowalski, prezes zarządu Foodservice Investment Group.

Koncepcja lokali gastronomicznych Meating Point jest odpowiedzią na potrzeby pracowników biurowców, miejscem do spędzenia zarówno przerwy obiadowej, jak i spotkania biznesowego. Meating Point do współpracy przy tworzeniu lokali zaprasza zawsze zespół profesjonalistów, w tym również doświadczone studio projektowe. Dzięki temu powstają nowoczesne i przemyślane wnętrza. Restauracje są do siebie podobne pod względem oferty, ale właściciel stara się nadawać im regionalny charakter.