Nowy najemca w biurowcu Carbon Tower we Wrocławiu. Postawił na miejsca pracy i showroom

Firma Selsey, zajmująca się sprzedażą mebli i dekoracji, wprowadziła się do nowego biura we wrocławskim budynku Carbon Tower. W ramach 930 mkw. poza powierzchnią biurową na 11. piętrze, firma ma także showroom na parterze.

Firma Selsey to jeden z największych sprzedawców mebli i dekoracji w Polsce. Działalność rozpoczęła w 2013 roku.

Obecnie zatrudnia ponad 250 pracowników. Swoje meble sprzedaje w niemal całej Europie, a jej główne rynki stanowią: Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Polska.

- Szukałem przestrzeni sprzyjającej bezpiecznej interakcji pracowników. Zależy mi na tym, by nowe biuro napędzało przemianę naszej kultury pracy w kierunku wymiany wiedzy, inspiracji, uczenia się od siebie nawzajem - opowiada Mirosław Mikołajczak, CEO Selsey.

- Carbon Tower to nowoczesny budynek biurowy. Zależało nam na przestrzeni, która idealnie odda charakter Selsey. Nowa lokalizacja będzie odpowiednim miejscem zarówno dla naszych klientów jak i pracowników - mówi Andrzej Gruszka, Brand Manager Selsey.

- Bardzo nam miło, że firma z Wrocławia szukając nowej lokalizacji dla swojego biznesu zagościła we wnętrzach Carbon Tower, doceniając zalety tego obiektu. Bardzo elastycznie podchodzimy do rozmów z najemcami i dzięki zbudowanym wewnątrz Grupy kompetencjom projektowym i wykonawczym, możemy zapewnić szereg działań przystosowujących powierzchnię do indywidualnych potrzeb firmy - powiedział Bartosz Mach, Leasing Manager w Cavatina Holding.

Carbon Tower to 15-kondygnacyjny budynek biurowy klasy A o nietuzinkowej architekturze. Budynek powstał na planie trójkąta dzięki czemu wyróżnia się trzema ścianami o prostych, lecz dobrze wkomponowanych w przestrzeń elewacjach. Zlokalizowany jest w sercu zachodniej, biznesowej dzielnicy Wrocławia, przy ul. Fabrycznej, ale w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych miasta, ul. Legnickiej i AOW oraz lotniska. Biurowiec oferuje ponad 19 tys. mkw. wysokiej klasy powierzchni biurowej. Znajduje się w nim rozbudowana infrastruktura rowerowa, liczne udogodnienia dla najemców, biura serwisowane Quickwork oraz placówka medyczna. Jakość i wysoki standard wykonania, jeżeli chodzi o aspekty wpływu na środowisko, potwierdza posiadany certyfikat BREEAM na poziomie Very Good, a także WELL Health&Safety Rating.