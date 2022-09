Centrum Monitorowania Jakości jest nowym najemcą Epol Office w Krakowie.

Centrum Monitorowania Jakości, jednostka należąca do Ministerstwa Zdrowia, została nowym najemcą biurowca Epol Office w Krakowie.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jest jednostką Ministerstwa Zdrowia, mającą na celu inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych, ocenę czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych, a także ocenę wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

- Szukając nowej siedziby dla naszej organizacji bardzo ważnym elementem było to, aby stworzyć dobre warunki pracy dla naszego zespołu. Jakość tworzą ludzie - podkreśla Michał Bedlicki p.o dyrektora CMJ, dlatego zależało nam na stworzeniu miejsca, w którym nasi współpracownicy będą czuli się dobrze. Miejsca, które będzie dostosowane do naszych aktualnych potrzeb z uwzględnieniem opcji dalszego rozwoju. Budynek jest dobrze skomunikowany, a także spełniał nasze oczekiwania dotyczące aranżacji i wykończenia. Dzięki owocnym rozmowom z EPOL Holding oraz wsparciem ze strony Walter Herz zrealizowaliśmy nasz plan. Budynek ma status A-klasowego, a to z pewnością przyczynia się do zapewnienia komfortowych warunków pracy, a w konsekwencji jej efektywności. – dodaje.

- Najemca powierzył nam przeprowadzenie kompleksowego procesu relokacji swojej siedziby, w tym negocjacji finansowych, prawnych oraz technicznych. W całym procesie bardzo istotna była dogłębna i szeroka analiza dostępnych opcji biurowych w Krakowie. Budynek Epol Office jest dobrze skomunikowany i zlokalizowany w technologicznym centrum Krakowa oraz posiada atrakcyjną ilość miejsc parkingowych, te wszystkie aspekty miały duże znaczenie dla naszego Klienta - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – mówi Kamil Kowalewski Senior Negotiator z Walter Herz. Dodatkowo cieszy nas fakt, że instytucje Państwowe częściej decydują się na coraz bardziej nowoczesne powierzchnie biurowe, wysoki standard bezpieczeństwa oraz komfortu pracy – dodaje Kamil Kowalewski.

W procesie Wynajmującego, spółkę Epol Holding, reprezentowała agencja doradcza Corees Polska, Najemcę agencja Walter Herz.

Epol Office jest czterokondygnacyjnym obiektem biurowym o powierzchni całkowitej ponad 6300 m2. Aktualnie oferuje w pełni wykończone powierzchnie biurowe klasy A. Obiekt zlokalizowany w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 12.

