Nowy najemca w gdańskiej Alchemii

- Kobiety z pewnością wiedzą, jak ciężko w dzisiejszych czasach znaleźć dobrą stylistkę czy studio bez żadnego "ale". Nasza oferta zabiegów manicure & pedicure łączyć będzie w sobie dogodną lokalizację, dostępną dla każdego cenę oraz najwyższy poziom jakości usługi i obsługi. Techniki, których będziemy używać pochodzą od najlepszych stylistek paznokci z Rosji i Ukrainy, gdzie panuje nieco inna kultura, ale też wyższy poziom specjalizacji i profesjonalizacji tego rodzaju usług. Chcemy wyjść naprzeciw zapracowanym kobietom, ale nie tylko, bo oferta będzie też skierowana do panów – mówi Julia Ade, właścicielka studia.

Pracownicy z Alchemii i innych okolicznych biurowców będą mogli skorzystać z "express manicure" – szybkich zabiegów przed, w przerwie lub po pracy. Ponadto, w studiu rozwijana będzie kultura męskiego manicure i pedicure.

- Już na etapie tworzenia koncepcji zakładaliśmy, że Alchemia łączyć będzie w sobie najwyższej jakości powierzchnię biurową z dostępnością różnorodnych usług, zajmujących łącznie blisko 10 tys. mkw. powierzchni. Nowy najemca, studio Julia Ade, to kolejna propozycja, obok szerokiej już oferty gastronomicznej, rekreacyjno-sportowej, zdrowotnej, produktów bankowych, także przedszkola czy usług HR – mówi Marcin Dejna, z-ca dyrektora ds. komercjalizacji w firmie Torus.

Neon to czwarty i ostatni etap centrum biurowego Alchemia. Budynek oferuje ponad 35 000 mkw. powierzchni najmu, w tym 33 500 mkw. z przeznaczeniem na biura. Na parterze Neonu znajdzie się kilka punktów usługowych, m.in. przedszkole dla blisko 100 dzieci. Przestrzeń między Neonem i sąsiednim budynkiem Alchemii, Argonem, stanowić będzie niebawem pasaż z dostępem do wielu punktów gastronomicznych oraz innych usług. Będzie to wyjątkowa przestrzeń do spotkań, konsumpcji i relaksu. Każdy budynek Alchemii certyfikowany jest w amerykańskim systemem LEED na najwyższym poziomie, Platinum. Alchemia została zaprojektowana przez pracownię APA Wojciechowski Architekci.