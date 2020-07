Nowy najemca wchodzi do biurowca Bitwy Warszawskiej Business Center

Urząd do Spraw Cudzoziemców rozpoczął pracę w biurowcu Bitwy Warszawskiej Business Center, należącym do CA Immo. Na kolejne lata umowę najmu przedłużyła firma Rettenmaier. Dodatkową powierzchnię zdecydował się natomiast zagospodarować Warner Bros Entertainment Polska.

Urząd do Spraw Cudzoziemców wybrał stołeczny biurowiec Bitwy Warszawskiej Business Center na siedzibę jednego ze swoich departamentów. To centralny organ administracji rządowej, zajmujący się m.in. prowadzeniem postępowań odwoławczych w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców oraz rozpatrywaniem wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, zapewniając wnioskodawcom w trakcie procedury pomoc socjalną i opiekę medyczną. Urząd zajmuje blisko 1000 mkw. na drugim piętrze budynku C i pozostanie tam na 6 lat. Urzędnicy rozpoczęli już pracę w nowym miejscu.

- Cieszy nas, że sfinalizowaliśmy negocjacje z tak udanym rezultatem dla wszystkich stron. Jestem przekonana, że Bitwy Warszawskiej Business Center to funkcjonalna przestrzeń, w której bardzo dobrze odnajdują się nie tylko prywatne firmy, ale również jednostki administracji państwowej. O wartości i potencjale tego obiektu świadczą długoterminowe umowy najmu i różnorodność branż, z którymi zawieramy kontrakty – mówi Beata Rodziewicz, Leasing Manager CA Immo.

Na kolejne siedem lat umowę najmu zdecydowała się przedłużyć firma Rettenmaier. Spółka zajmuje się produkcją i przetwarzaniem włókien naturalnych. Pracownicy Rettenmaier zajmują powierzchnię 780 mkw. na piątym piętrze budynku A.

Dodatkową powierzchnię zdecydował się wynająć Warner Bros Entertainment Polska. Amerykański producent filmów, programów telewizyjnych i muzyki, wybrał Bitwy Warszawskiej Business Center na swoją główną siedzibę w Polsce. Firma zajmuje w obiekcie łącznie 600 mkw.

Strategią Grupy CA Immo we wszystkich krajach europejskich jest inwestowanie w wysokiej klasy obiekty, znajdujące się w centrach miast lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

- Przedstawiciele jednostek państwowych i miejskich coraz częściej wybierają prestiżowe, dobrze zlokalizowane obiekty na siedziby ważnych instytucji, jak właśnie Urząd do Spraw Cudzoziemców. Dzięki stałym inwestycjom w podwyższanie standardów funkcjonalnych i estetycznych, biurowiec Bitwy Warszawskiej Business Center jest atrakcyjnym miejscem do pracy i prowadzenia biznesu - mówi Marta Kata, Asset Manager CA Immo.

Bitwy Warszawskiej Business Center to biurowiec klasy A, który tworzą trzy nowoczesne, przeszklone budynki, połączone ze sobą w jeden kompleks. Obiekt jest dobrze rozpoznawalny na stołecznej mapie biurowców i doskonale widoczny dla przechodniów i przejezdnych. Zlokalizowany jest w warszawskiej dzielnicy Ochota, w niedalekim sąsiedztwie dworca Warszawa Zachodnia – 10 minut pieszo, zaledwie 3 km od centrum miasta, z łatwym dojazdem na lotnisko Chopina oraz autostradę A2.

Właścicielem biurowca jest CA Immo w ośmiu krajach europejskich: Austrii, Niemczech, Polsce, Czechach, Rumunii, Chorwacji, Serbii oraz na Węgrzech. W portfolio firmy znajdują się nieruchomości warte 4 miliardy euro.

W Polsce CA Immo jest właścicielem ośmiu biurowców: Warsaw Spire B, Warsaw Spire C, Bitwy Warszawskiej Business Center, Saski Crescent, Saski Point, Warsaw Towers, Sienna Center oraz Wspólna 47/49.