Nowy najemca wchodzi do Officyny

Nowe biuro gdańskiego zespołu Transcom mieścić się bedzie w budynku powstałym w ramach I etapu inwestycji Officyna w Gdańsku Wrzeszczu. W transakcji najemcy doradzała firma CBRE.

- Od pewnego już czasu planowaliśmy podniesienie standardu biura. Jestem przekonany, że zmiana przyczyni się w dużym stopniu do poprawy satysfakcji z pracy i lepszego samopoczucia zespołu, a tym samym wpłynie na poziom świadczonych przez nas usług - mówi Grzegorz Baran, Członek Zarządu i Client Service Manager, Transcom Worldwide Poland.

Obecnie trwają prace adaptacyjne nowej powierzchni, które prowadzone są we współpracy z działem projektowym firmy Torus oraz globalnym partnerem firmy Transcom w zakresie nieruchomości – firmą CBRE. Poza wyposażeniem przestrzeni wspólnych takich jak kuchnie, meeting roomy czy coffee pointy, rozważane jest również stworzenie unikatowych stref relaksu dla pracowników, w których będzie można praktykować “wellbeing”, a nawet pomedytować. Przeprowadzka do nowego biura planowana jest na drugą połowę czerwca (oficjalne otwarcie nastąpi w późniejszym terminie).

Officyna to dwuetapowa inwestycja powstająca w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku – docelowo zaoferuje ona 12,3 tys. mkw. powierzchni najmu. Pierwszy etap, w którym biuro otworzy niebawem Transcom, został oddany do użytku pod koniec sierpnia 2019 roku. Officyna certyfikowana jest w LEED (planowane jest uzyskaniu poziomu Gold), a co za tym idzie spełnia wymogi zrównoważonego, energooszczędnego budownictwa. Projekt przygotowała pracownia APA Wojciechowski Architekci. Planowany termin oddania do użytku drugiego etapu to początek 2021 roku.