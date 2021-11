Nowy operator biur typu flex w Katowicach. Zobacz szczegóły transakcji

Firma zajmie 2 200 mkw. w zrewitalizowanym budynku Dworcowa 8, wchodzącym w skład zabytkowego kompleksu Stary Dworzec.

W transakcji najemcę reprezentowała firma doradcza Colliers.

Przypomnijmy, otwarcie biura w Katowicach to kolejny etap rozwoju Cluster Offices. Firma posiada trzy biura zlokalizowane w Krakowie (Stare Miasto, Plac Inwalidów oraz Stare Podgórze), w których do dyspozycji użytkowników pozostają powierzchnie coworkingowe, biura serwisowane, sale konferencyjne oraz sale spotkań. Wszystkie przestrzenie znajdują się w historycznych budynkach, a ich projekt każdorazowo nawiązuje do charakteru i stara się podkreślić walory danego obiektu. Nowa przestrzeń na Dworcowej 8 będzie przygotowana w podobnym stylu - zachowana zostanie stara cegła, a dawne przeznaczenie budynku zostanie podkreślone.

– Przygotowujemy i oferujemy biura oraz miejsca do kreatywnej i wygodnej pracy w centralnych lokalizacjach. Interesują nas przede wszystkim niebanalne budynki z historią i z tzw. duszą, które obsługuje nasz świetny zespół dynamicznych i chętnych do pomocy osób – mówi Ewa Kucharska, Prezes Zarządu Cluster S.A.

Dworcowa 8 to najstarszy i największy spośród pięciu budynków tworzących rewitalizowany wielofunkcyjny kompleks Stary Dworzec przy ul. Dworcowej w Katowicach. Nieruchomość, położona w centralnej części obiektu, oferuje ok. 4 600 mkw. powierzchni biurowo-usługowo-handlowej (na punkty handlowe i gastronomiczne przeznaczono lokale na poziomach 0 i -1). Cluster Offices będzie głównym najemcą budynku – zajmie 2 200 mkw.

Projekt rewitalizacji Starego Dworca, realizowany przez firmę Opal Maksimum, jest jednym z etapów przebudowy Śródmieścia Katowic.

- Stary Dworzec to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Katowicach. Doskonała lokalizacja, wielofunkcyjność oraz wielkomiejska atmosfera, która już wkrótce zapanuje w historycznych murach przy ulicy Dworcowej, już teraz przyciągają firmy, które chcą stworzyć pracownikom unikatowe środowisko pracy. Loftowe wnętrza biur serwisowanych Cluster Offices doskonale wpisują się w ten klimat. Cieszę się, że firmy działające w Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej zyskają nowe, kreatywne miejsce pracy dla swoich pracowników. Elastyczność powierzchni oferowanych przez Cluster Offices już dziś jest mocno pożądana, a ze względu na fakt, że wiele firm rozważa wprowadzenie hybrydowego modelu pracy na stałe, będzie stanowić ważny element ich długoterminowej strategii biznesowej – mówi Barbara Pryszcz, Dyrektor Regionalna Colliers w Katowicach.