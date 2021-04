Nowy punkt diagnostyczny w biurowcu Capital Park

Placówka działa 7 dni w tygodniu i jest ogólnodostępna – nie tylko dla pracowników Royal Wilanów, ale także okolicznych mieszkańców i wszystkich zainteresowanych dostępem do szybkich i profesjonalnych badań diagnozujących koronawirusa.

Nowy punkt diagnostyczny, prowadzony przez zespół Office Doctor, zlokalizowany jest na parterze obiektu, od strony skrzyżowania ulic Klimczaka i Przyczółkowej, w pomiędzy restauracją Pinsa i Pocztą Polską. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 20.00. Oferuje szereg różnego rodzaju testów diagnozujących obecność wirusa SARS-Cov-2 w organizmie człowieka. Dostępne są zarówno te genetyczne (PCR), jak i szybkie badania antygenowe. Czas oczekiwania na wynik zależy od jego rodzaju. Przy metodzie PCR dostępne jest wersji standard lub ekspres – przy pierwszej z nich oczekiwanie na wynik to ok. 24 godzin, w opcji szybszej – do 4 godzin. Przy wykonaniu testu antygenowego rezultat uzyskiwany jest już po 15 minutach. Każdy z badanych otrzymuje pisemny wynik, potwierdzony zaświadczeniem z akredytowanego laboratorium, lub oświadczeniem o wyniku w przypadku testów antygenowych. Specjalna oferta umożliwia także wykonywanie badań dla osób wybierających się za granicę – w tym przypadku zaświadczenie potwierdzające wynik będzie dostosowane do wymogów docelowego kraju podróży.

– Wykonując nasze usługi, korzystamy ze specjalistycznych, profesjonalnych testów, a ich analizą zajmuje się certyfikowane laboratorium diagnostyczne. Niewątpliwą zaletą jest to, że zgłaszając się na badania do Office Doctor, oszczędzamy przede wszystkim czas. W przeciwieństwie do innych punktów, u nas istnieje możliwość umówienia się na konkretną godzinę, co jest bezpiecznym rozwiązaniem, gdyż nie narażamy się na kontakt z potencjalnie zarażonymi osobami stojącymi w kolejce. Badania wykonywane są w lokalu z osobnym wejściem z zewnątrz, z zachowaniem wszelkich norm reżimu sanitarnego. Materiał diagnostyczny pobierany jest przez profesjonalny personel medyczny, dzięki czemu wyniki testów są w pełni wiarygodne – mówi Łukasz Jeżewski, Dyrektor Administracyjny i koordynator punktu z firmy BEP Medica, oferującej usługę Office Doctor.