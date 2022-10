Nowy Rynek E, powstający w ramach poznańskiego kompleksu Nowy Rynek, jest coraz bliżej finału. Na budynku zawisła symboliczna wiecha.

Realizacja budynku E w ramach poznańskiego kompleksu Nowy Rynek rozpoczęła się w kwietniu 2021 roku.

Teraz na biurowcu zawisła symboliczna wiecha, która oznacza zakończenie prac konstrukcyjnych.

Budynek zaprojektowany przez renomowaną pracownię JEMS Architekci dostarczy na poznański rynek 28 500 mkw. zrównoważonej, innowacyjnej i zaprojektowanej zgodnie ze standardami ESG powierzchni biurowej.

Oddanie do użytku zaplanowane jest na drugi kwartał 2023 roku.

Nowy Rynek to projekt, który docelowo będzie składał się z 5 budynków, a jego całkowita powierzchnia użytkowa wyniesie ponad 100 tys. mkw. To największa inwestycja szwedzkiego dewelopera w Polsce. Kompleks powstaje na terenie 3,8 ha i jest realizowany w miejscu dawnego dworca PKS. Znajduje się na skrzyżowaniu najważniejszych linii komunikacyjnych, w dynamicznie rozwijającej się części stolicy Wielkopolski.

Miastotwórczy charakter Nowego Rynku podkreśla nie tylko jego skala, ale również centralny rynek, łączący wszystkie budynki kompleksu, z którego pracownicy i mieszkańcy będą mogli korzystać po otwarciu budynku E. Jak dawniej ma to być miejsce spotkań, ale w formie odpowiadającej oczekiwaniom współczesnych użytkowników. Stąd jego, odmienna od historycznej, forma - parku. Atmosferę placu zbudują drzewa o docelowej wysokości co pozwoli cieszyć się miejscem od razu, bez oczekiwania na rozwój zieleni. Przestrzeń pod koronami drzew wypełnią niskie nasadzenia zieleni i elementy małej architektury podkreślone ogrodowym oświetleniem. Program placu rozszerzy fontanna, którą zimą będzie można przekształcić w niewielkie lodowisko. Wejścia na rynek będą flankowały dwie pergole. W większej, usytuowanej od północnej strony powstającego budynku będą działały tężnie solankowe.

Budynek E jest obecnie jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji na poznańskim rynku. Dostarczamy nie tylko nową jakość, jeśli chodzi o powierzchnie biurowe, ale także wartość dodaną dla samego miasta i naszego najbliższego otoczenia. Zarówno pracownicy, jak i mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z zaaranżowanych przestrzeni relaksacyjnych oraz infrastruktury usługowej Nowego Rynku. Inwestycja jest przykładem połączenia innowacyjnych rozwiązań przy jednoczesnym zachowaniu tradycji i charakteru miejsca, w którym powstaje – mówi Konrad Ziejewski, menadżer projektu w spółce biurowej Skanska.

Położenie na skrzyżowaniu dwóch głównych ulic sprawia, że to właśnie budynek E będzie identyfikował cały kompleks Nowego Rynku w przestrzeni miasta. Architekci z pracowni JEMS, z myślą o dopasowaniu go do okolicznej zabudowy, zaakcentowali wysokość biurowca wachlarzowym rozsunięciem najniższych pięter oraz jednorodną elewacją, przy jednoczesnym utrzymaniu skali całego zespołu i uwzględnieniu relacji wysokościowych z sąsiednimi budynkami.

Podobnie jak pozostałe budynki kompleksu, również Nowy Rynek E został zaprojektowany zgodnie z kryteriami ESG. Biurowiec będzie wyposażony m.in. w system wentylacji z wysokiej klasy filtrami, który dostarczy aż o 30 proc. więcej świeżego powietrza. O jego odpowiednią wilgotność zadbają adiabatyczne nawilżacze. Klimatyzacja oparta o system belek chłodzących będzie pracować cicho i zagwarantuje komfortową temperaturę oraz wydajność energetyczną. Oświetlenie LED i system zarządzania nim pozwolą na nawet o połowę niższe zużycie energii. Nowy Rynek będzie zasilany energią wyprodukowaną w 100 proc. ze źródeł odnawialnych. W biurowcu będzie wykorzystywana również tzw. woda szara, czyli nienadająca się do spożycia, ale którą można wykorzystać np. do spłukiwania toalet, oszczędzając w ten sposób zużycie tego coraz bardziej cennego zasobu naszej planety.

Dzięki odpowiedniej elewacji, pomieszczenia zyskają maksymalną ilość światła naturalnego, a cały budynek będzie mniej narażony na działanie czynników zewnętrznych, umożliwiając w ten sposób bardziej racjonalne zarządzanie gospodarką energetyczną. To oznacza, że ślad węglowy Nowego Rynku E będzie mniejszy.

Przy Nowym Rynku E inwestor zaplanował kolejne 4200 mkw. chodnika neutralizującego poziom zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. Wcześniej, przy budynku D położono prawie 4000 mkw. takich płyt. Neutralizują one zanieczyszczenia wyemitowane przez samochód, który przejechał w ciągu roku ponad 70 tys. kilometrów.

Wszyscy pracownicy biur w Nowym Rynku E będą mogli korzystać z rozbudowanej infrastruktury rowerowej, na którą składa się 160 miejsc postojowych, szatnie z prysznicami oraz stacje napraw. Na zmotoryzowanych będą czekać 234 miejsca parkingowe. W budynku znajdą się też stacje do ładowania aut elektrycznych

Z częściowo zadaszonego tarasu na ostatnim piętrze budynku, wysokiego na trzy kondygnacje, będzie można podziwiać panoramę stolicy Wielkopolski. Jego wewnętrzne ściany zostaną pokryte artystyczną grafiką nawiązującą do charakteru Poznania. Tarasy, poza funkcją odpoczynkową, będą również miejscem do ćwiczeń na specjalnie przygotowanej zewnętrznej siłowni.

Biura w budynku spełnią wymagania najważniejszych certyfikatów branżowych, m.in. LEED Platinum, WELL Core & Shell, WELL Health-Safety Rating oraz Obiekt bez Barier.

