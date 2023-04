Biurowiec E w poznańskim kompleksie Nowy Rynek został właśnie ukończony i otrzymał pozwolenie na użytkowanie.

Budynek E to jeden z pięciu biurowców, które łącznie stworzą powierzchnię użytkową na ponad 100 tys. mkw.

Nowy Rynek to obecnie największa inwestycja Skanska w Polsce, która dostarczy przestrzenie biurowe zaprojektowane zgodnie z zasadami ESG.

Pierwsi najemcy zakończonego budynku E wprowadzą się już w lipcu br.

Dwa lata po rozpoczęciu prac budowlanych zakończona zostaje budowa kolejnego budynku poznańskiego kompleksu Nowy Rynek. Realizacja budynku E rozpoczęła się dokładnie w kwietniu 2021 roku. Jest on częścią kompleksu, który powstaje na terenie 3,8 ha tuż przy dworcu Poznań Główny. Znajduje się na skrzyżowaniu najważniejszych linii komunikacyjnych, dlatego dzięki połączeniom autobusowym i tramwajowym, można dojechać do niego z różnych stron miasta. Wystarczy 15 minut, aby dotrzeć tutaj przykładowo ze Starego Miasta lub z lotniska Poznań-Ławica.

Budynek E największej poznańskiej inwestycji biurowej Skanska z pozwoleniem na użytkowanie . Fot. mat. pras.

W najbliższej okolicy są liczne punkty usługowe, centra handlowe, a także dwa duże parki. Mnóstwo zieleni znajdzie się także na wewnętrznym, dostępnym dla wszystkich, patio Nowego Rynku. Niedawno zostały tam nasadzone drzewa oraz krzewy. Jeszcze w sezonie letnim do dyspozycji pracowników kompleksu oraz mieszkańców Poznania zostaną oddane miejsca do relaksu, w tym tężnie solankowe oraz fontanna.

Poznań cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów oraz najemców. Dane mówią same za siebie. W 2022 roku poznański rynek biurowy uplasował się na drugim miejscu wśród rynków regionalnych z najniższymi poziomami pustostanów. W Nowym Rynku pojawili się nowi najemcy reprezentujący między innymi sektor nowoczesnych usług biznesowych oraz IT – mówi Konrad Ziejewski, dyrektor projektu w spółce biurowej Skanska.

– Obserwujemy również zmieniające się potrzeby najemców co do samych powierzchni. Przedsiębiorcy chcą pracować w przestrzeniach elastycznych, dostosowanych do ich potrzeb, ale także bezpiecznych, prośrodowiskowych i zrównoważonych, czyli takich, które mają realny wpływ na redukcję emisji CO2 i zużycia zasobów naturalnych. Takie przestrzenie właśnie oferujemy w Nowym Rynku – dodaje Konrad Ziejewski.

Wartość dla otoczenia

Budynek E, tak jak pozostałe biurowce kompleksu, został zrealizowany zgodnie z zasadami ESG. W biurowcach zastosowano rozwiązania, które pozwalają oszczędzać energię elektryczną i wodę. Co więcej, budynek będzie zasilać energia wyprodukowana w 100% ze źródeł odnawialnych. Dzięki odpowiedniej elewacji, pomieszczenia zyskają maksymalną ilość światła naturalnego, a cały budynek będzie mniej narażony na działanie czynników zewnętrznych, umożliwiając w ten sposób bardziej racjonalne zarządzanie gospodarką energetyczną.

W biurowcu zaplanowano aż 160 miejsc postojowych dla rowerów oraz stacje do ładowania aut elektrycznych. Na tych bardziej zmotoryzowanych czekają 234 miejsca parkingowe.

Wszystkie zastosowane w Nowym Rynku E rozwiązania spełniają kryteria najbardziej wymagających certyfikacji: LEED Platinum, WELL Core & Shell, WELL Health & Safety Rating oraz Obiekt bez barier.

Spółka biurowa Skanska działa w Polsce od 1997 roku. Prowadzi działalność na siedmiu rynkach: w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Trójmieście.

