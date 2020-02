Nowy Rynek z kolejnym najemcą

Centrum kompetencji Rockwool przeniesie swoją siedzibę do powstającego właśnie trzeciego budynku kompleksu Nowy Rynek. Firma zajmie ok. 6 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

W procesie poszukiwania lokalizacji, negocjowania warunków umowy oraz przygotowania długoterminowej strategii najmu firmie Rockwool doradzali eksperci JLL.

To już druga umowa najmu pomiędzy spółką biurową Skanska i firmą Rockwool.Obecnie poznańskie biuro Rockwool znajduje się w biurowcu Maraton, również zrealizowanym przez Skanska.

– Biurowiec Maraton to idealne miejsce na dobry początek naszej obecności w Poznaniu – mówi Ewelina Płocieniczak, Dyrektor Rockwool Global Business Service Center. – W związku z rozwojem naszej firmy w ciągu ostatnich 3 lat działalności w Poznaniu (wzrostem zatrudnionych osób przy jednoczesnym poszerzaniu portfolio kompetencji), nowoczesne przestrzenie biurowe i najlepsze warunki dla naszych specjalistów są dla nas kluczowe. Decyzja o przeprowadzce do nowego biurowca pokazuje jak poważnie myślimy o Poznaniu w kontekście naszych długofalowych inwestycji w kapitał ludzki.

– Poznań oferuje świetne warunki dla rozwoju firm z rozmaitych branż, a to owocuje wieloma ekspansjami najemców w dotychczasowych obiektach biurowych lub przeprowadzkami do nowych. Bardzo dobrym przykładem jest decyzja Rockwool o wejściu do Nowego Rynku. Co ważne, wysoki popyt napędza także aktywność deweloperów. Według danych JLL, w 2019 roku na rynek trafiło aż 86 000 mkw. powierzchni biurowej, co jest historycznie najwyższym wynikiem dla poznańskiego sektora biurowego – komentuje Zuzanna Kowalczyk, Dyrektor w Dziale Reprezentacji Najemcy, JLL.

Budynek D, do którego wprowadzi się Rockwool, powstaje u zbiegu ulic Wierzbięcice i Wujka. Obecnie na terenie budowy trwają prace nadziemne na całym obiekcie. Do tej pory powstał garaż podziemny, który pomieści ok. 260 samochodów. W ramach tego etapu powstanie również ok. 80 miejsc dla rowerów i komfortowe szatnie dla rowerzystów. Biurowiec zapewni ok. 39 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia. Oddanie budynku do użytku planowane jest na drugi kwartał 2021 r.

WELL po raz pierwszy w Poznaniu

Nowy Rynek będzie pierwszym biurowcem w stolicy Wielkopolski ubiegającym się o certyfikat WELL Core & Shell. Biurowce certyfikowane w WELL zapewniają pracownikom najwyższy komfort i zdrowe warunki pracy. Podobnie jak wszystkie nowe inwestycje Skanska, biurowiec będzie ubiegał się również o certyfikaty LEED oraz „Obiekt bez Barier”.