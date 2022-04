Nowy salon Inchcape Park wyszedł spod ręki Colliers

Team inżynierów Colliers zmierzył się z wyzwaniem całkowitej przebudowy i zmiany funkcji magazynowej części kompleksu Logicor Warszawa przy Łopuszańskiej 38B.

- Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tej realizacji, która była dla nas niezwykle ciekawym wyzwaniem projektowym. Wymagała innowacyjnego spojrzenia na proces rewitalizacji i zmiany funkcji już istniejącej przestrzeni. Naszym celem było tchnięcie w budynek nowego życia, z zastosowaniem zaawansowanych rozwiązań technologicznych, które sprostają wysokim wymaganiom klienta – mówi Bartosz Jankowski, partner i dyrektor działu Design & Build w Colliers.

5 różnych stref

W wyniku przebudowy budynek magazynowy zyskał funkcję usługową, a przestrzeń została podzielona na 5 stref: biurowo-administracyjną z salą sprzedażową (ok. 2 tys. mkw.), halę serwisową na 10 stanowisk, z przylegającą do niej strefą przyjęć i magazynem części (ok. 900 mkw.), sprzedaży z halą mieszczącą blisko 100 samochodów (ok. 3 tys. mkw.), szkoleniową dla mechaników (ok. 300 mkw.) oraz myjnię z 3 stanowiskami (ok. 300 mkw.).

– Fit-out dla branży motoryzacyjnej stanowi pod względem technicznym większe wyzwanie niż, przykładowo, dostosowanie do potrzeb klienta samej tylko powierzchni biurowej. W przypadku Inchcape Park realizacja projektu wymagała uwzględnienia wielu różnych funkcji i przebudowy całego obiektu, włącznie z fasadą - wyjaśnia Bartosz Jankowski.

- W procesie rearanżacji biur pod uwagę brana jest jedynie część budynku, która posiada jedną, już jasno określoną funkcję. W tym przypadku etap projektowy wymagał od nas stałej współpracy z całym zespołem Inchcape, a także z dostawcami, by wypracowywane rozwiązania jak najlepiej odpowiadały na niestandardowe wymagania związane z biznesem najemcy. W celu optymalizacji całego procesu stale monitorowaliśmy przebieg realizacji i weryfikowaliśmy, jak projekty sprawdzają się „na żywo”. Efektem naszej pracy jest innowacyjny, multifunkcyjny salon i serwis wykończony w duchu minimalizmu – uzupełnia.

Technologia najwyższej klasy

Potrzeby najemcy wymagały dostosowania budynku do obsługi zaawansowanych technologicznie urządzeń. W tym celu przeprowadzona została szczegółowa ekspertyza techniczna i pożarowa obiektu, która umożliwiła stworzenie projektu kompleksowej przebudowy instalacji zarówno sanitarnych, jak i elektrycznych, włącznie z wymianą oświetlenia.

Strefa szkoleniowa i warsztat zostały wyposażone w liczne rozwiązania takie, jak system wyciągu spalin, instalacja sprężonego powietrza, a także urządzenia typowo warsztatowe m.in. podnośniki, hamownię, przyrządy do kontroli ustawienia świateł czy stanowisko wymiany opon. Wprowadzone zostały również zaawansowane rozwiązania akustyczne w postaci sufitowych wysp akustycznych.

Dopracowane rozwiązania techniczne

– Inchcape Park w Warszawie to nasz najnowszy koncept, będący jednocześnie kluczowym elementem strategii rozwoju Inchcape w Polsce, opartej na pojazdach używanych i zaawansowanych usługach serwisowych. Zależało nam na możliwie najbardziej rozwiniętych rozwiązaniach technicznych, które wprowadzą oferowane przez nas usługi na zupełnie nowy poziom, odpowiadający na aktualne potrzeby klientów - mówi Piotr Berzyński, dyrektor oddziału Inchcape Warszawa.

- W Inchcape Park niemal wszystkie procesy, od umawiania wizyt, przez konsultacje, po sam serwis czy płatności, mogą odbywać się zdalnie. Klienci mają również możliwość bezkontaktowego skorzystania z serwisu 24/7, używając w tym celu specjalnych skrytek, tzw. kluczykomatów - dodaje.