Nowy standard w Olsztynie przyciągnął bankowego potentata. Centaurus wynajęty w blisko 80 proc.

Centaurus to wyjątkowy w skali województwa warmińsko-mazurskiego wielofunkcyjny kompleks budynków. Posiada część biurową, hotelową, handlowo-usługową i mieszkalną. Budynek biurowy, w którym znajdzie się m.in. olsztyńskie centrum Citi zostanie oddany do użytku w II połowie br. Jego łączna powierzchnia najmu to 11 240 mkw. i będzie to pierwszy biurowiec klasy A w Olsztynie. Na każdej z 8 kondygnacji nadziemnych zaprojektowano przestronne przestrzenie biurowe o powierzchni od 560 mkw. do nawet 1 400 mkw. Grupa Citi na swoje biuro wynajęła 6 z 8 kondygnacji.

- Tak szybkie tempo komercjalizacji biurowca jest rzadkością w miastach regionalnych tej wielkości, co podkreśla ogromny potencjał tego rynku, także naszej inwestycji. Gdy rozpoczynaliśmy budowę Centaurusa zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to bardzo odważny i ambitny projekt. Zaufanie ze strony najemców i duże zainteresowanie rynku potwierdzają jednak słuszność koncepcji. Zaprocentowały liczne wyróżniki inwestycji – jakość, wielofunkcyjność, lokalizacja, elastyczność rozwiązań, użyte technologie, także niepowtarzalna architektura – mówi Luiza Gruntkowska, prezes zarządu Inopa.

Liczne przeszklenia budynku czy wykorzystanie zaawansowanych technologii wpływać będą na wysoki komfort pracy przyszłych użytkowników – pracowników najemców. W podziemnej hali garażowej biurowca znajdzie się ponad 108 miejsc parkingowych dla samochodów. Zaplanowano również parkingi dla rowerów – w hali, a także ogólnodostępne, naziemne. Wyróżnikiem Centaurusa jest wewnętrzny dziedziniec, gdzie będą się znajdować sklepy, punkty usługowe i strefa gastronomii. Licznie odwiedzanym miejscem będzie też zapewne patio – klimatyczne miejsce spotkań i relaksu.

Obsługę prawną przy transakcjach najmu zapewnia deweloperowi kancelaria Dentons.

- To był ważny projekt na lokalnym rynku najmu powierzchni biurowej. Olsztyn ma bardzo duży potencjał rozwojowy, niemniej nadal jest jednym z najmłodszych rynków biurowych północno-wschodniej Polski. Pod względem wielkości powierzchni, komercjalizacja Centaurusa to jeden z największych najmów zawartych w ostatnim czasie w tym regionie. Konieczność dwutorowego negocjowania warunków umów, w zakresie najmu i wykończenia powierzchni biurowej (fit-out), sprawia, że procesy są merytorycznie skomplikowane i ciekawe z punktu widzenia doradcy prawnego. Cieszę się, że klienci powierzają nam kompleksową obsługę przy tak wymagających projektach – podsumowuje Piotr Staniszewski, partner w Zespole Prawa Nieruchomości kancelarii Dentons.

Wspomnieć należy również o Andrzeju Kapuściku - autorze projektu Centaurusa, laureacie wielu konkursów międzynarodowych, ekspercie w dziedzinie projektowania i jurorze licznych konkursów branżowych. Kompleks zlokalizowany jest w ścisłym centrum miasta, co w połączeniu z jego wyjątkową architekturą i wieloma funkcjami sprawia, że inwestycja jest istotnym elementem modernizacji miasta i staje się jednym z jego nowych symboli.