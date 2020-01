Nowy Targ pod skrzydłami zarządcy

Colliers International została zarządcą wrocławskiego biurowca Nowy Targ. To już 6. nieruchomość objęta przez Colliers w zarządzanie we Wrocławiu.

Nowy Targ to siedmiokondygnacyjny budynek w samym centrum Wrocławia, który został oddany do użytku pod koniec lipca tego roku. Obiekt ma 21 tys. mkw. powierzchni biurowej oraz 195 miejsc parkingowych na dwóch podziemnych kondygnacjach. Wśród najemców znajdują się firmy, takie jak: Tillberg Design of Sweden, Fresenius Netcare, Schaeffler oraz SpyroSoft SA.

Inwestycja znajduje się przy jednym z trzech głównych placów wrocławskiego Starego Miasta, tuż obok zabytkowej siedziby Urzędu Miejskiego i jest bardzo dobrze skomunikowana dzięki licznym środkom transportu. Nowy Targ uzyskał już certyfikat Green Building i ubiega się o LEED Platinum. Biurowiec otrzymał także certyfikat „Obiekt bez barier”, co świadczy o tym, że jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ludzi starszych oraz rodziców z dziećmi. Niezwykła architektura budynku to dzieło uznanej wrocławskiej pracowni Maćków Pracownia Projektowa, a jego deweloperem i wykonawcą była firma Skanska.

— Colliers International jest obecny w stolicy Dolnego Śląska już od 11 lat i łącznie zarządza tam 151 000 mkw. powierzchni biurowej w sześciu obiektach. Nie zamierzamy spoczywać na laurach, w naszych planach jest dalsze umacnianie pozycji Colliers w regionach — mówi Agnieszka Krzekotowska, partner w Colliers International, dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami.