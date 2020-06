Nowy Wełnowiec ożyje w wielkim stylu. Biurowce, hotel, mieszkania częścią nowej dzielnicy Katowic

Nowy Wełnowiec będzie spektakularnym, wielofunkcyjnym i miastotwórczym projektem realizowanym w Katowicach. Koncepcja zakłada rewitalizację 25 ha, na terenach po byłych Zakładach Metalurgicznych Silesia. Mieszkania, akademiki, biura, hotel, gastronomia, kultura i nauka - to tylko część funkcji, które pojawią się w centrum stolicy Górnego Śląska.

- Aby poprawić jakość życia w mieście, trzeba zawsze działać tu i teraz, ale myśleć o przyszłości. W Katowicach oparte jest to na trzech filarach: nowoczesnej pracy, możliwości spędzania wolnego czasu oraz miejscach do zamieszkania - mówi Marcin Krupa, prezydent Krupa. - Jednym z elementów tworzenia dobrych miejsc do życia w Katowicach jest projekt Nowego Wełnowca, w którym nowoczesność przeplata się z ekologią. Myślę, że inwestycja, która będzie realizowana na brown fieldzie wytyczy nowe zasady projektowania i działalności deweloperskiej.

W 2016 roku do Piotra Uszoka, byłego prezydenta Katowic i obecnego prezesa zarządu spółki Eko-Bryza (odpowiedzialnej za zarządzanie inwestycją) zwrócono się z propozycją poprowadzenia dużego projektu w północnej części stolicy Górnego Śląska. - Było to niezwykłe wyzwanie - przyznaje Piotr Uszok wspominając początki prac nad projektem.

Jak informuje, cała inwestycja jest podzielona na siedem etapów. Pierwsza faza obejmie obszar przy ul. Konduktorskiej, w pobliżu inwestycji GPP Business Park. - Jeśli wszystkie działania będą prowadzone zgodnie z harmonogramem, realny czas rozpoczęcia budowy to 2023/2024 - mówi Piotr Uszok.

Koncepcja Nowego Wełnowca autorstwa pracowni JEMS Architekci zakłada budowę nowej dzielnicy przyszłości, w której 56 proc. inwestycji zajmą tereny zielone, w tym park centralny o powierzchni 4 ha oraz zielone skwery, place, łąki kwietne, trawniki, strefy leśne i liczne rabaty z roślinami. Posadzonych zostanie ponad 4 tys. drzew, a wespół z zielenią zastosowane będą nowoczesne technologie, które pozwolą dzielnicy na budowanie niezależności energetycznej. Planowane są m.in. domy niskoenergetyczne, odnawialne źródła energii, zielone dachy o pow. szacowanej na 115 tys. mkw., ogrody deszczowe czy też inne sposoby retencji wody deszczowej. Co więcej, zminimalizowane zostanie zewnętrze zapotrzebowanie na prąd poprzez wdrożenie produkcji własnej m.in. z wykorzystaniem energii z wiatru i słońca.

Projekt zakłada miks wielu funkcji, które zajmą ok. 270 tys. mkw. naziemnej powierzchni użytkowej. Około 57 proc. obszaru użytkowego zajmą mieszkania, 11 proc. - biura, 15 proc. - lokale usługowe i gastronomiczne, 17 proc. - lokale z funkcją rozrywkową i kulturalno-naukową i społeczną, m.in. hotel, szkoła, przedszkole, żłobek, dom seniora, kino czy muzeum, a także miejsca rekreacyjno-rozrywkowe. W Nowym Wełnowcu powstanie ponad 3 tys. mieszkań, pokoi hotelowych i studenckich. Będzie mogło w nich zamieszkać ok. 7,7 tys. osób.

