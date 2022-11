Colliers reprezentowała sprzedających w transakcji sprzedaży Łużycka Office Park oraz Łużycka Plus w Gdyni. Nowym właścicielem została spółka joint venture.

Nowym właścicielem kompleksu Łużycka Office Park oraz Łużycka Plus w Gdyni została spółka joint venture czeskiego funduszu nieruchomościowego otwartego INVESTIKA oraz luksemburskiego inwestora private equity BUD HOLDINGS.

Wszystkie zakupione nieruchomości to budynki o łącznej powierzchni 27 200 mkw.

Wszystkie zakupione nieruchomości to budynki biurowe klasy A, o łącznej powierzchni 27 200 mkw. Kompleks stanowi doskonały przykład zrównoważonego budownictwa, zlokalizowanego w dynamicznie rozwijającym się centrum biznesowym Gdyni, w bezpośredniej bliskości Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM), dwóch przystanków szybkiej kolei miejskiej (SKM) oraz głównej arterii komunikacyjnej Gdyni, Sopotu i Gdańska. Dzięki temu dojazd samochodem lub PKM do międzynarodowego lotniska zajmuje tylko ok. 20 minut.

Zarówno Łużycka Office Park, jak i Łużycka Plus charakteryzują się ponadczasowymi rozwiązaniami architektonicznymi i technicznymi, które gwarantują najemcom komfortowe warunki pracy. Fasady, wykończone naturalnym kamieniem, mają zmienny procent przeszklenia, dostosowany do nasłonecznienia i ilości światła dziennego wpadającego do budynków. Teren całego kompleksu, w tym zadaszenia parkingów, został starannie zaprojektowany jako miejski ogród. Z kolei wnętrza nieruchomości zaaranżowano jako funkcjonalną przestrzeń biurową. Jakość obu projektów potwierdzają uzyskane certyfikaty: ekologiczny BREEAM i certyfikat dostępności – „Obiekt bez Barier”, a także nagroda Highly Commended Office Development Poland zdobyta w konkursie European Property Awards.

Łużycka Office Park i Łużycka Plus przez lata stanowiły nasz sztandarowy projekt. Była to jedna z pierwszych inwestycji typu „brownfield”, która zmieniła drugorzędną część miasta w prężnie działające centrum biznesowe. Wierzę, że nowy właściciel będzie kontynuował naszą historię, a nasi najemcy pozostaną w dobrych rękach – mówi Sergiusz Gniadecki z SGPM Sp. z o.o., firmy zarządzającej aktywami i nieruchomościami, odpowiedzialnej za projekt Łużycka.

Łużycka Office Park i Łużycka Plus stanowiły interesującą okazję inwestycyjną do wzmocnienia naszego portfela o wysokiej jakości budynki biurowe z długim okresem najmu, w jednej z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji w Polsce. Lokalizacja ta i jej atuty są już nam znane, gdyż w tym roku nabyliśmy kompleks biurowy Tensor, położony tuż obok Łużycka Office Park. W przyszłości planujemy zarządzać oboma kompleksami jako całością, aby rozwijać synergię pomiędzy nimi i wspólne udogodnienia dla naszych najemców – mówi Václav Kovář, zarządzający portfelem funduszu nieruchomości INVESTIKA.

- Sprzedaż kompleksu Łużycka to kolejny dowód na inwestycyjną odporność regionalnych rynków biurowych w Polsce. To także wyraźny sygnał, że aktywa biurowe o najwyższej jakości, z wysokiej klasy najemcami i profesjonalnie zarządzane, będą nadal cieszyć się zainteresowaniem, a w konsekwencji generować transakcje wśród kluczowych inwestorów instytucjonalnych – mówi Piotr Mirowski, Senior Partner i Członek Zarządu w Colliers, odpowiedzialny za finalizację transakcji sprzedaży.

