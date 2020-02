Nowy wymiar biura. Adgar wprowadza kolejny koncept

Flexi Lease to rozwiązanie dostosowane do zmieniających się potrzeb najemców powierzchni biurowej. W ramach Flexi Lease klienci mają do swojej dyspozycji kompaktowe biura składające się z open space, sal spotkań, gabinetów oraz aneksu kuchennego, a dodatkowo strefę wspólną, z której korzystają wszyscy najemcy z danego piętra. W przestrzeni wspólnej znajduje się przestronna i komfortowa kuchnia, strefa chill - out, wygodne kanapy, fotele, huśtawka itd. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy mogą skupić się na pracy w miejscu zarezerwowanym dla swojej firmy, a przerwę spędzić w strefie wspólnej, odpoczywając lub nawiązując nowe kontakty biznesowe z pracownikami innych firm.

Nowatorskim rozwiązaniem w zakresie Flexi Lease jest to, że firmy mają możliwość indywidualnego doboru pakietu usług. Produkt jest dostępny w wersji podstawowej, czyli bez mebli i zakłada wyposażenie biura w meble klienta. Adgar proponuje również wersję premium z meblami, dostępem do powierzchni co-creatingowej Brain Embassy, która z kolei oferuje szeroki program merytoryczny, szkolenia, eventy, lekcje angielskiego, zajęcia jogi i wiele innych.

- Flexi Lease powstało na bazie naszych wcześniejszych doświadczeń z Brain Embassy oraz BeYourself i jest odpowiedzią na potrzeby naszych klientów. To propozycja m.in. dla firm, które rozwijają się dynamicznie, pracują projektowo i potrzebują znaleźć przestrzeń do pracy w bardzo krótkim czasie. W odróżnieniu jednak od przestrzeni typowo co – workingowych, Flexi Lease oferuje klasyczny design oraz w pełni wydzielone biuro z kontrolą dostępu. Dla wielu naszych klientów jest to bardzo istotny aspekt, ponieważ prowadzona przez nich działalności wymaga zachowania ścisłej poufności. Chcemy, żeby przestrzeń składała się z elementów potrzebnych i najlepiej służących biznesowi, jaki prowadzi dana firma – mówi Monika Szelenberger, Head of Leasing and Asset Management, Adgar Poland.

Pierwsze biura Flexi Lease zostały udostępnione w kompleksie Adgar Plaza A, który zapewnia udogodnienia takie jak siłownia z basenem, kiosk, kawiarnia, piekarnia, przedszkole, sale konferencyjne i eventowe, parkingi, rowerownie, prysznice, myjnia ekologiczna. Najmniejszy unit biurowy jest dedykowany dla około 40 osób, a największy dla około 70. Istnieje też możliwość łączenia unitów i zapewnienia około 200 stanowisk pracy w ramach jednego piętra.