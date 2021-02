Nowy wymiar zarządzania biurowcami. Apsys o zmianach i trendach

Miniony rok przyniósł zmiany na rynku nieruchomości komercyjnych. Choć wiele z nich zostało zapoczątkowanych już wcześniej, to pandemia przyspieszyła tempo ich wdrażania. O nowych trendach w zarządzaniu biurowcami - mówi Magdalena Błądek, Office Management Department Director w Apsys Polska.

Jeszcze przed wybuchem pandemii rola zarządców nieruchomości biurowych i oczekiwania wobec nich zarówno ze strony właścicieli obiektów, jak i najemców zaczęły ewoluować. Kiedy w marcu 2020 roku większość biurowców niemal z dnia na dzień opustoszała, proces ten znacznie przyspieszył. Główna uwaga zarządców, skupiona do tej pory na tworzeniu społeczności, budowaniu relacji i proponowaniu dodatkowych aktywności dla najemców, zmieniła kierunek, koncentrując się w pierwszej kolejności na zadbaniu o bezpieczeństwo zdrowotne użytkowników, tworzeniu wytycznych i procedur działania w dobie pandemii oraz optymalizacji kosztów użytkowania powierzchni.

Rok, który zmienił biura

Wraz ze zmianą sposobu pracy poszczególnych najemców, konieczna była także reorganizacja funkcjonowania obiektów. To do zarządców należało błyskawiczne opracowanie i wdrożenie, a później także egzekwowanie nowych, dostosowanych do zmieniającej się sytuacji, procedur w budynkach.

- W pierwszym etapie nacisk został położony na zapewnienie wszystkim przebywającym w biurowcach jak największego bezpieczeństwa m.in poprzez wprowadzenie ścisłego rygoru sanitarnego. Standardem stało się zapewnienie dozowników i płynów do dezynfekcji oraz automatów do zakupu maseczek. Zarządcy opracowywali procedury przemieszczania się po obiektach uwzględniające liczbę osób w windach, kierunki poruszania się czy możliwość bezdotykowego otwierania bramek i wejść do budynków. Przygotowywane były także specjalne instrukcje dla serwisów, dotyczące np. odpowiedniego ubioru pracowników sprzątających, częstotliwości odkażania i dezynfekcji powierzchni, w tym ozonowania, a także zachowania ostrożności przy przeglądach technicznych na powierzchniach najemców, czy procedury działania ochrony – mówi Magdalena Błądek, Office Management Department Director w Apsys Polska.

Konieczne było także wypracowanie najbardziej optymalnego sposobu ustawienia pracy urządzeń i instalacji technicznych, tak aby, w częściowo pustych budynkach, zoptymalizować zużycie mediów i ograniczyć związane z tym koszty eksploatacyjne. Tym samym energooszczędność zyskała nowe znaczenie, a jej rola została jeszcze bardziej uwidoczniona.

1

2

3