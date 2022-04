Nowy zarząd JLL. To oni pokierują agencją doradczą na rynku nieruchomości w Polsce

JLL Polska przedstawia nowy zarząd i nową wizję rozwoju.

Agencja chce konkurować nie tylko na rynku nieruchomości, ale także stawić czoło bankom inwestycyjnym oraz firmom konsultingowym.

Członkowie zarządu to osoby związane z JLL od wielu lat, a także doświadczeni menedżerowie spoza branży, z międzysektorowym doświadczeniem i kompetencjami w obszarach obejmujących doradztwo strategiczne, bankowość, rynki kapitałowe, energetykę czy nowe technologie.

- Taka struktura zarządcza pozwoli JLL jeszcze efektywniej reagować na zmieniające się otoczenie biznesowe i skutecznie wspierać klientów - poinformowała firma w komunikacie.

Ekspercka wiedza i doświadczenie w branży nieruchomości

Stojący na czele zarządu Mateusz Bonca, Chief Executive Officer, JLL Polska, jako autor nowego podejścia z wieloletnim doświadczeniem konsultingowym i menedżerskim w wielu branżach – od doradztwa strategicznego przez sektor finansowy po energetykę - odpowiada za całość realizacji nowej wizji z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju.

- Jestem przekonany, że połączenie eksperckiej wiedzy i doświadczenia w branży nieruchomości menedżerów związanych z JLL od lat z doświadczeniem naszych liderów z innych sektorów pozwoli przyjrzeć się rynkowi z szerszej perspektywy. Chcemy wspólnie rozhermetyzować rynek i zaoferować mu nową jakość - mówi Mateusz Bonca.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Dzięki ekspertyzie, motywacji i świeżemu spojrzeniu całego zarządu jesteśmy w stanie wspólnie zaoferować naszym partnerom holistyczne spojrzenie na rozwój ich biznesu, odpowiadający globalnym trendom oraz dynamicznym zmianom otoczenia biznesowego. Budujemy na tym, co jest w firmie najmocniejsze, czyli naszych kompetencjach reprezentowanych przez unikalny zespół zarządczy na rynku nieruchomości w Polsce - dodaje.

Zdaniem prezesa zarządu JLL w Polsce, lokalny zespół ma kompetencje i jednoznaczne aspiracje, aby konkurować nie tylko na rynku nieruchomości, ale także stawić czoło bankom inwestycyjnym oraz firmom konsultingowym.

Kto znalazł się w składzie nowego zarządu?

Powołany do zarządu Piotr Wetmański, Chief Operating Officer, manager z międzynarodowym doświadczeniem w doradztwie strategicznym dla wiodących instytucji sektora finansowego, zajmie się rozwojem korporacyjnym oraz wdrożeniem nowej strategii, a także nadzorem nad obszarem marketingu i komunikacji JLL.

Piotr Wetmański, JLL

Paweł Sztejter, dyrektor Działu Mieszkaniowego, oprócz dalszego rozwoju obszaru doradztwa transakcyjnego i deweloperskiego w segmencie Living rozszerzy swoje kompetencje o zarządzanie lokalnym zespołem badawczym, pracującym nad rozwojem oferty JLL w zakresie analityki i wykorzystania rozwiązań cyfrowych w nieruchomościach. Paweł jest jednym z czołowych ekspertów branży mieszkaniowej w Polsce. Kształtuje jej rozwój od początku lat 90. - najpierw w ramach spółki REAS, której był współzałożycielem, a obecnie w JLL po połączeniu firm w 2018 r.

Paweł Sztejter, JLL

Tomasz Czuba, dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy, ekspert z niemal 20-letnim doświadczeniem w branży nieruchomości, związany z JLL od ponad dekady, odpowiadał dotychczas za doradzanie inwestorom, deweloperom oraz najemcom korporacyjnym w zakresie strategii biurowej. Teraz obejmie dodatkowo stanowisko Client Executive, nadzorując rozwój najwyższej jakości relacji z klientami, ukierunkowanych na dostarczanie spersonalizowanych usług i narzędzi we wszystkich działach konsultingu.

Tomasz Czuba, JLL

Thomas Devonshire-Griffin, dyrektor Działu Rynków Kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej, wspierając polski zespół rynków kapitałowych, zapewni utrzymanie i rozwój relacji oraz połączeń kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej i na świecie. Thomas jest odpowiedzialny za wspieranie pozyskiwania i alokowania międzynarodowego kapitału poprzez wprowadzanie i rozwijanie kompleksowych usług z obszaru finansów korporacyjnych i programu finansowania przedsiębiorstw. Przed dołączeniem do JLL w Polsce kierował działem rynków kapitałowych w strukturach międzynarodowych firmy.

Thomas Devonshire-Griffin, JLL

Do zarządu JLL Polska dołączyła także Kinga Piotrowicz, dyrektor Operacyjna stojąca na czele segmentu Portfolio Operations w regionie EMEA, która w nowej strukturze zajmie się koordynacją obsługi międzynarodowych klientów firmy w Polsce oraz dostarczaniem globalnych produktów i kompetencji JLL polskim klientom. Będzie także koordynować prace Centre of Excellence oraz nadzorować działalność JLL Work Dynamics, ściśle współpracując także z lokalnym zespołem firmy – JLL Workplace. Kinga wesprze klientów we wdrażaniu najlepszych globalnych praktyk z obszaru różnorodności i inkluzywności stanowiącego jeden z kluczowych filarów strategii JLL w Polsce.

Kinga Piotrowicz, JLL

Funkcję członka zarządu objął także Mateusz Gołembiewski, który jako dyrektor HR w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej będzie - wykorzystując szerokie doświadczenie zdobyte w sektorze nowych technologii - koncentrować się na strategicznych oraz operacyjnych zagadnieniach związanych z obszarem rozwoju zasobów ludzkich i zarządzania talentami, a także umacnianiu wizerunku JLL jako pracodawcy otwartego na oraz wspierającego różnorodność.

Mateusz Gołembiewski, JLL

Savvas Savva, dyrektor finansowy na region CEE, związany z JLL od 10 lat i posiadający niemal 30-letnie doświadczenie w obszarze finansów i rachunkowości będzie kontynuował strategiczne kierowanie obszarem finansowym firmy, alokacją kapitału, zarządzaniem ryzykiem i wspieranie rozwoju nieorganicznego spółki.