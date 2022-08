Nowych biur w Łodzi przybyło przez ostatnie pół roku

Nowa podaż powierzchni biurowej w Łodzi, która w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 41,5 tys. mkw. wpłynęła na wzrost współczynnika pustostanów do poziomu 18,6 proc.

Całkowite zasoby biurowe w Łodzi na koniec czerwca 2022 roku wyniosły blisko 630 tys. mkw.

Dostarczone na rynek obiekty stanowiły 27 proc. powierzchni oddanej do użytku w II kwartale 2022 roku na rynkach regionalnych.

Zarówno w pierwszym, jak i drugim kwartale łódzki rynek biurowy systematycznie się powiększał i nowa podaż w półroczu osiągnęła ponad 41,5 tys. mkw. W II kwartale oddano do użytku dwa etapy inwestycji Echo Investment: Fuzja C (9,6 tys. mkw.) oraz Fuzja D (9,2 tys. mkw.).

Na etapie budowy znajduje się ponad 56,3 tys. mkw. powierzchni, z czego blisko 82 proc. tego wolumenu ma zostać ukończone w 2023 roku. Największymi inwestycjami w realizacji są Monopolis M2 (8 tys. mkw., Virako) oraz Widzewska Manufaktura (33,8 tys. mkw., Cavatina Holding).

– ,W II kwartale 2022 roku odnotowano relatywnie wysoki popyt, wynoszący blisko 20 tys. mkw., co było wzrostem o 60 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Analizując strukturę transakcji największy udział ( 85 proc.) stanowiły nowe umowy (z czego umowy pre-let 11 proc.), zaś renegocjacje odpowiadały za 15 proc. wolumenu. Co więcej, od początku roku w Łodzi podpisano umowy na blisko 31,6 tys. mkw. – komentuje Katarzyna Bojar, konsultant w dziale Badań Rynku w Knight Frank.

– Łódź od lat intensywnie buduje swój nowy wizerunek. Chcąc zachować unikalną architekturę, a jednocześnie nadać jej nowoczesny wygląd sukcesywnie realizuje „Strategię rozwoju miasta Łodzi 2030+”. Miasto oferuje inwestorom i mieszkańcom wszystkie niezbędne do rozwoju elementy: szeroki wybór uczelni wyższych, wydarzenia kulturalne czy zaplecze biznesowe. Rozmawiając z najemcami, którym doradzamy przy wyborze powierzchni, widzimy że są świadomi potencjału Łodzi i chcą wykorzystać go jak najlepiej – dodaje Filip Kowalski, negocjator w dziale Reprezentacji Najemcy w Knight Frank.

W wyniku oddania do użytku nowej powierzchni biurowej współczynnik pustostanów w Łodzi wzrósł o 0,2 pp. w ciągu kwartału i na koniec czerwca 2022 roku wyniósł 18,6 proc. W ciągu roku współczynnik pustostanów wzrósł o 0,3 pp. i jest to najwyższy wynik odnotowywany w tym mieście w ostatnich latach.

Czynsze wywoławcze w Łodzi pozostały stabilne i w II kw. 2022 roku wahały się od 9,00 euro do 15,00 euro/mkw. miesięcznie.