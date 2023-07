Setki godzin planowania, kilometry kabli i mnóstwo najnowocześniejszych technologii – proces tworzenia nowej siedziby NTT nareszcie dobiegł końca.

Firma NTT pożegnała się z biurem przy ulicy Siennej w Warszawie i oficjalnie rozpoczyna przygodę w swojej nowej siedzibie zlokalizowanej na 20. piętrze prestiżowego wieżowca Warsaw UNIT przy Rondzie Daszyńskiego.

Pracownicy do biura dostaną się, używając swojego telefonu, a brama garażowa otworzy się automatycznie, sczytując tablice rejestracyjne pojazdu.

Zespół NTT, integratora oraz globalnego dostawcy usług i rozwiązań IT z zakresu cyfrowej transformacji biznesu, od 10 lipca rozpoczął pracę w nowej siedzibie. Dotychczasowe biuro zlokalizowane przy ulicy Siennej 73 w Warszawie zamieniono na wieżowiec Warsaw UNIT.

Nowa siedziba firmy zlokalizowana jest w biznesowym sercu stolicy, czyli dzielnicy Wola, a dokładniej, przy Rondzie Daszyńskiego 1. Należący do Ghelamco wieżowiec to aktualnie jeden z najnowocześniejszych technologicznie obiektów tego typu w Polsce i Europie Środkowo–Wschodniej.

– To dla nas strategiczny krok, a jednocześnie wielki przełom. Nowa siedziba zapewni firmie przestrzeń do pracy i twórczej innowacji, a także stanie się swego rodzaju showroomem, w którym nasi klienci będą mogli przekonać się na własnej skórze, jak nowoczesne technologie poprawiają komfort pracy rozproszonych zespołów i wzmacniają całą organizację – mówi Robert Makuch, CFO z NTT. Globalnie NTT obsługuje 80 proc. firm z listy Fortune Global 100 m.in. w zakresie cloud computing, data center, contact center.

Biuro przyszłości NTT w Warszawie

Firma postawiła sobie za cel stworzenie biura, które nikogo nie będzie wartościować, bez względu na sposób świadczenia pracy, stanowisko czy staż, a także będzie na tyle atrakcyjne, że pracownicy będą do niego chętnie wracać. Zastosowano więc intuicyjne technologie pozwalające m.in. na: rezerwację biurek, salek konferencyjnych, miejsc parkingowych czy monitoring stanu zajętości poszczególnych obszarów biura za pomocą specjalnych aplikacji lub paneli. Postawiono także na wirtualną recepcję, wyposażoną w specjalną szafkę, w której np. kurierzy mogą zostawić przesyłki. Z kolei prywatne rzeczy pracowników powędrowały do indywidualnych lockerów.

Zadbano również o to, by wszystkie pomieszczenia były odpowiednio wygłuszone, a także oferowały użytkownikom taki sam, wysoki standard doświadczeń. W tym celu zdecydowano się na wdrożenie rozwiązań i systemów obsługiwanych za pomocą jednakowego interfejsu. Inteligentna technologia pozwala też monitorować jakość powietrza i otoczenia oraz informuje o jego wpływie na samopoczucie pracowników. Co ciekawe, pracownicy nie będą musieli pamiętać o noszeniu fizycznych kart dostępu – do biura dostaną się, używając swojego telefonu, a brama garażowa otworzy się automatycznie, sczytując tablice rejestracyjne pojazdu.

– Przyświecał nam jeden cel: stworzyć miejsce, z którym nasi pracownicy będą się identyfikować, bo mamy pełną świadomość, że to dzięki nim możemy odnosić sukcesy i to oni stanowią największą wartość naszej organizacji. Kolejne technologie były wdrażane po to, by spełniać pewne funkcje, ukierunkowane na ich komfort i korzyści – zdradza Makuch. Jednocześnie zaznacza, że to nie koniec inwestycji i wraz z biegiem czasu firma planuje wdrażać kolejne rozwiązania.

– Wkrótce nowe biuro NTT będą mogli odwiedzać także obecni i przyszli klienci. Każdy, kto chce samodzielnie sprawdzić, jak w praktyce wygląda „biuro przyszłości”, nie musi go już sobie wyobrażać, a wszystkie technologie sprawdzić w działaniu na 20. piętrze w budynku Warsaw UNIT – dodaje CFO NTT.

Dom innowacji

Wieżowiec Warsaw UNIT jest jednym z najwyższych budynków w kraju, a także jednym z najnowocześniejszych pod kątem rozwiązań technologicznych. Inwestycja firmy Ghelamco otrzymała liczne certyfikaty, m.in. BREEAM, w którym jako pierwszy wysokościowiec w Polsce otrzymał najwyższą możliwą ocenę Outstanding, a także Green Standard Building, WELL Health-Safety Rating, WELL v2 (precertyfikacja) oraz „Obiekt bez barier”, co oznacza jego pełne przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Warsaw UNIT posiada opracowany przez Ghelamco system operacyjny Signal OS z własną aplikacją, rozwiązania anty-pandemiczne, stacje do ładowania pojazdów elektrycznych, rozbudowaną infrastrukturę rowerową czy systemy oszczędzania energii i jej odzyskiwania. Będzie też pierwszym wieżowcem zasilanym w 100 proc. czystą energią pochodzącą z wybudowanych przez Ghelamco farm fotowoltaicznych, dzięki czemu emisja CO2 w całym cyklu życia budynku zostanie obniżona o ponad połowę.

– Świadomie wybraliśmy obiekt, który zaprojektowano w bezkompromisowy sposób, dzięki czemu jest gotowy nie tylko na dziś wyzwania, ale również pozwoli nam skutecznie dopasować się do przyszłych wymagań i trendów – zwraca uwagę Makuch.

