NTT wybiera Warsaw UNIT na nową siedzibę

Stojący w samym sercu biznesowego centrum Warszawy, liczący 46 pięter i 57 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni do pracy wieżowiec zrealizowany przez Ghelamco jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie budynków w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Warsaw UNIT to budynek powstały z myślą o teraźniejszości i przyszłości. Rozwiązania w nim zastosowane przez długie lata będą zapewniać najemcom komfortowe i zdrowe warunki do pracy – zapewnia Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

- Hybrydowa praca wymaga od pracodawców dostosowania biur do zmieniających się potrzeb. W firmach, które stosują ten model, poziom zadowolenia wśród pracowników jest znacznie wyższy niż w tych, które do tej koncepcji podeszły sceptycznie. Jednak samo powiedzenie „od dziś pracujemy zdalnie” to za mało – mówi CFO i członek zarządu NTT, Robert Makuch. – Jako firma dostarczająca rozwiązania do zdalnej pracy wiemy, że połączenie łatwości korzystania z bezpiecznym dostępem do firmowych zasobów może być wyzwaniem. Jednak mając doświadczenie we wdrożeniu w kilkunastu organizacjach wiemy, jak im sprostać, a przy okazji zmiany biura sami będziemy korzystać z najlepszych praktyk wypracowanych z klientami.

NTT Ltd. jest globalnym dostawcą usług i infrastruktury IT. Pracuje z partnerami na całym świecie, by osiągnąć najlepsze wyniki biznesowe dzięki inteligentnym rozwiązaniom opartym o analitykę danych, zdalną współpracę i najnowsze produkty cyberbezpieczeństwa. Rozwiązania NTT pozwalają firmom przechodzić cyfrową transformację. Globalnie obsługuje 80% firm z listy Fortune Global 100 w zakresie cloud computing, data center, contact center, współpracy na odległość czy wdrożeń z zakresu infrastruktury IT. W Polsce NTT współpracuje z globalnym organizacjami z sektora Enterprise, polskim sektorem bankowym i publicznym.

- Okolica ronda Daszyńskiego w Warszawie przyciąga coraz więcej firm technologicznych, co potwierdzają ostatnie transakcje na rynku powierzchni biurowych. Firma NTT poszukiwała nowoczesnej przestrzeni, która pozwoli jej na rozwój zespołów i zaaranżowanie przestrzeni przyjaznej dla pracowników. Takie biuro zagwarantował Warsaw UNIT i m.in. dlatego nasz klient wybrał właśnie ten budynek na swoją siedzibę. Powierzchnia na 20. piętrze zapewnia ponadto fantastyczny widok na panoramę Warszawy, którą z pewnością docenią pracownicy firmy – mówi Marcin Sabowicz, dyrektor w dziale powierzchni biurowych, reprezentacja najemcy, Savills.