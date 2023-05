Aby ściągnąć pracownika do firmy, biuro nie może być nudne i szare – mówi Cezary Błaszczyk, commercial director w HB Reavis Investments.

Przestrzenie biurowe są projektowane pod pracownika, zgodnie z trendem „design for experience". Zwykłe boksy odchodzą więc do lamusa - tłumaczy Cezary Błaszczyk, commercial director w HB Reavis Investments.

Praca zdalna, konieczna do wdrożenia w najostrzejszej fazie pandemii, po okresie lockdownu przeobraziła się w model pracy hybrydowej.

– Obecnie aby ściągnąć pracownika do firmy, musimy zaproponować coś więcej. Przestrzenie są dużo ciekawsze, jest więcej części wspólnych, zarówno w budynku, jak i na powierzchniach naszych najemców. Zdecydowanie widać miejsca do pracy coworkingowej, wspólnej, projektowej, ale też np. duże kuchnie. To również ma istotne znaczenie dla pracowników - tłumaczy Cezary Błaszczyk, commercial director w HB Reavis Investments.

Jak wynika z badań, w czasie lockdownu zatrudnionym w firmach najbardziej brakowało kontaktu ze współpracownikami. Nowe przestrzenie są więc projektowane w sposób, który tę interakcję ułatwia, a nawet do niej zachęca.

– Jeżeli mamy biuro, które przede wszystkim służy do tego, żebyśmy przyjmowali klientów, to ono oczywiście pełni inną funkcję i jest projektowane z dużą liczbą sal konferencyjnych. Natomiast, jeżeli to jest tylko backoffice, to tutaj pomieszczeń konferencyjnych jest mniej, natomiast więcej miejsc do pracy wspólnej, kreatywnej – mówi ekspert HB Reavis Investments.

W obu przypadkach przestrzenie biurowe są projektowane pod pracownika, zgodnie z trendem „design for experience”. Zwykłe boksy odchodzą więc do lamusa.

– Chodzi o to, aby przede wszystkim pracownikowi było dobrze w biurze, żeby czuł się komfortowo i w ten sposób zachęcić go do przyjścia do tego biura – tłumaczy Cezary Błaszczyk, commercial director w HB Reavis Investments.

