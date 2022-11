Rynek nieruchomości biurowych jest obecnie bardziej wymagający niż kiedykolwiek. Sprawiają to zmiany w otoczeniu gospodarczym i luka podażowa.

Aby poruszać się na rynku sprawnie i oferować klientom najlepsze rozwiązania, potrzeba wiedzy eksperta, zaangażowania i elastyczności. To zadanie dla ambitnych ludzi, którzy nie boją się wyzwań. Właśnie takich, jak Justyna, Magda czy Adrian, którzy w ostatnim czasie do nas dołączyli – mówi Kinga Rudolf , dyrektor Administracji w Nuvalu .

W 2022 r. do zespołu Office w Nuvalu Polska dołączyli, m.in.:

Osoby pozyskane z BNP Paribas, Hochtief i Knight Frank wspierane są przez:

Rozwój kadrowy i pozyskanie doświadczonych ludzi z rynku był jednym z głównych tegorocznych celów całej struktury Nuvalu Polska.

Oprócz zespołu biurowego rozbudowany został również:

Istotne jest wsparcie i mentoring, jakiego nowe osoby udzielają pozostałym członkom zespołu.

Transakcje, które zostały zrealizowane w ostatnich miesiącach przez zespół Office w Nuvalu to między innymi:

Nowi członkowie zespołu cenią sobie siłę i doświadczenie pozostałych brokerów.

Podkreślają, że największe transakcje tego roku w firmie Nuvalu to przede wszystkim ich zasługa.

To budujące i motywujące, że łączymy siły w tak dynamicznym momencie i możemy mieć swój wkład w rozwój organizacji. Dział biurowy Nuvalu jest coraz mocniejszy, a jego wyniki i ciepłe przyjęcie przez rynek i kolegów z pracy to dla nas powód do dumy i satysfakcji – mówi Justyna Stelmach, Associate Director w Nuvalu.