Nuvalu stawia na rozwój i zwiększa zatrudnienie

Damian Kapusta ma dziesięcioletnie doświadczenie w pracy na rynku nieruchomości komercyjnych. W swojej karierze reprezentował zarówno wynajmujących (m.in. Union Investment Real Estate i VIG Fund), jak i najemców. Ostatnie lata spędził w polskim oddziale Knight Frank, gdzie wspierał właścicieli nieruchomości w procesach negocjacyjnych.



Rozpoczęcie pracy w Nuvalu otwiera nowy rozdział w mojej karierze, który z pewnością będzie pełen ekscytujących wyzwań. Cieszę się, że będę mógł mieć aktywny wkład w rozwój firmy. Nuvalu jest znane na rynku ze spersonalizowanego podejścia do klienta oraz doskonałej znajomości lokalnego rynku wraz z jego uwarunkowaniami. To doskonały przepis na najwyższą jakość usług, która jest kluczem do sukcesu w tej branży – mówi Damian Kapusta, Senior Property Broker w Nuvalu.