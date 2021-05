O tym będziemy rozmawiać podczas Property Forum Śląsk Online – zobacz agendę

Wśród potwierdzonych gości Property Forum Śląsk Online są m.in.: Jolanta Jaworska, dyrektor ds. publicznych i regulacyjnych, IBM Polska & Kraje Bałtyckie, wiceprezes ABSL; Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia; Maciej Wójcik, partner zarządzający, TDJ Estate; Tomasz Piórkowski, Regional Director Cracow & Katowice, Vienna House, Przemysław Wieczorek, członek zarządu, Puro Hotels Sp. z o.o. ; Marek Mazur, Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities, InPost.

Property Forum ONLINE – Regiony

Fokus na Śląsk

10 czerwca 2021 r.

9.30-9.50 | Rozmowy 1:1

Lekcja z pandemii. Strategia wyjścia regionu z covidowej rzeczywistości

9.50-11.00 | Panel dyskusyjny

Metropolia Śląska post-covid. Strategia wyjścia z lockdownu

Żadne z największych polskich miast w ostatnich latach nie zaliczyło tak wielkiego wzrostu gospodarczego i szybkiego rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych jak Katowice. Wstrzymane inwestycje, opustoszałe biurowce, świecące pustkami hotele i centra handlowe, załamanie przemysłu spotkań – czy to realny scenariusz dla miasta i całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii po covidzie? Jak nie zaprzepaścić potencjału regionu? Jak uchronić biznesy będące kołem zamachowym Metropolii? Strategia władz na wejście w post-covidową rzeczywistość. Jak szybko odbudować atuty, gdzie szukać nowych.

Retransmisja sesji: Nowy Polski Ład. Gospodarka po przejściach. Nowy europejski Bauhaus. Priorytety czasu odbudowy.