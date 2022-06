O4 Coworking i Olivia Centre dają szansę studentom pomorskich uczelni

Spotkania z pracodawcami poprzedziły warsztaty z zakresu autoprezentacji i umiejętności wyłuskania ze swojego dotychczasowego doświadczenia najbardziej wartościowych informacji.

W drugim etapie kandydaci spotkali się z przedstawicielami firm: Amazon, Arrow Electronics, Bayer, Develocraft, Europe Fujifilm, Invest in Pomerania, Randstad, Ricoh Europe, TELUS Business, thyssenkrupp, Xceedance Poland i ZR Trade.

„Randki” – podobnie jak w poprzednich edycjach w większości przypadków zakończyły się sukcesem: wielu ich uczestników ma już ustalone daty na kolejne spotkania. Tym samym rozpoczął się drugi etap projektu – pogłębione rozmowy z pracodawcami.

Koordynatorem Szybkich Randek Rekrutacyjnych jest O4, Coworking działający na terenie Olivia Centre, który od lat realizuje szereg projektów mentoringowych i motywacyjnych dla studentów i uczniów szkół ogólnokształcących. Ich celem jest połączenie potrzeb przedsiębiorców i otwarcie możliwości przez wkraczającymi na rynek pracy absolwentami szkół wyższych lub też rozwój umiejętności młodych, ambitnych ludzi, którzy szukają swojej szansy w środowisku biznesowym.

W wydarzeniu chodzi przede wszystkim o nawiązywanie relacji i szukanie punktów styku – mówi Marta Moksa, CEO, O4 Coworking.

- W gruncie rzeczy to są podstawy znalezienia ciekawej pracy. Będziemy kontynuować to arcyciekawe przedsięwzięcie. Za każdym razem jest to bardzo intensywne, ale i efektywne wydarzenie! Taka forma pomaga oszczędzić czas, skrócić dystans, połączyć kropki i spotkać się w przemiłym towarzystwie! Ogromnie się cieszymy, że możemy realizować tak pożyteczne projekty. Dziękujemy Pani Prodziekan prof. dr hab. Joannie Jereczek-Lipińskiej oraz Pani dr Annie Malcer-Zakrzackiej za zaufanie i zaangażowanie – dodaje Marta Moksa.

- Twarzą w twarz z pracodawcą" to niezwykle ciekawe i praktyczne wydarzenie, które pozwoliło studentom przeżyć ich pierwsze rozmowy rekrutacyjne w komfortowych warunkach – podkreśla dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG, Prodziekan ds. Kształcenia i współpracy z otoczeniem, z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Warsztaty są profesjonalne, dynamiczne, intensywne i niezwykle praktyczne, a same rozmowy rekrutacyjne są doskonałym ćwiczeniem w warunkach rzeczywistych i z realnym partnerem biznesowym. To bezcenne doświadczenie dla studenta, który zaczyna myśleć o swojej przyszłości na rynku pracy i często nie wie, w którym kierunku podążać. Filolog i humanista to połączenie idealne i może się świetnie sprawdzić w świecie biznesu, który potrzebuje osób otwartych, twórczych i kreatywnych, wyposażonych w kompetencje miękkie i myślących wedle wartości zrównoważonego rozwoju. Myślę, że to wydarzenie uświadomiło studentom, że ścieżka kariery w środowisku biznesowym może być dla nich, a pracodawcom, że filolog ma potencjał i że może nadać ich firmie nowego wymiaru – dodaje dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska.

Również studenci określili udział w wydarzeniu jako ciekawe i rozwijające doświadczenie.

- To wspaniała inicjatywa, a doświadczenie, które dzięki niej zdobyłam wydaje mi się nieocenione. Kurs pisania CV, prezentowania siebie, wskazówki, jak czytać oferty pracy to bardzo przydatne umiejętności dla każdego człowieka, a tym bardziej dla studentów stawiających pierwsze kroki na rynku pracy. Dzięki wsparciu O4 ten krok wydał się lekki i przyjemniejszy, niż mogłam sądzić. Atmosfera była relaksująca i miła. Dowiedziałam się, kogo poszukują pracodawcy. Ale przede wszystkim mogłam stawić czoło nowemu dla mnie wyzwaniu (bardzo wzbogacającemu zresztą) - świadomość tego, że sobie poradziłam, daje mi większe poczucie pewności siebie i za to naprawdę bardzo dziękuję – skomentowała Sylwia, studentka UG.

- Nie wyobrażam sobie lepszej okazji na zapoznanie się z tyloma firmami w tak krótkim czasie i w takiej miłej atmosferze. Bardzo dziękuję za organizację speed datingu oraz przygotowanie nas do udziału w nim! Informacje ze zorganizowanych wcześniej warsztatów/wykładów na pewno przydadzą mi się jeszcze w późniejszych etapach rekrutacji – Julia, studentka UG.

Program ma za zadanie łączyć potrzeby trzech stron zaangażowanych w Szybkie Randki Rekrutacyjne. Studentów, uczelni wyższych oraz przedsiębiorców. Dla tych ostatnich dostęp do ambitnych i otwartych na nowe wyzwania młodych ludzi daje szansę na pozyskanie pracowników, którzy na rynek pracy wkraczają ze świeżym spojrzeniem i niespożytą energią.

- To ogromne wyróżnienie dla nas, pracodawców, móc towarzyszyć młodym ludziom w wyborze pierwszego miejsca pracy. Ogromnie się cieszę, że takie inicjatywy stają się już swego rodzaju „tradycją” a my możemy być jej częścią – Ewelina Dmochowska - Senior EMEA Recruiter, Arrow.

Business Speed Dating to świetna okazja, aby poznać wspaniałych kandydatów twarzą w twarz. - Ostatnia edycja zorganizowana we współpracy z UG zaskoczyła wysokim poziomem uczestników – z takimi osobami 6 minut rozmowy to zdecydowanie na mało na omówienie niekończących się tematów – Anna Biernacka Talent Acquisition Partner, Thomson Reuters.

- Speed Recrutiment zorganizowane przez O4 Coworking było fantastycznym eventem. Pozwoliło mi, jako pracodawcy, z jednej strony zrozumieć oczekiwania kolejnych pokoleń wchodzących na rynek pracy, z drugiej ocenić, z jakimi umiejętnościami będą na ten rynek wchodzić młodzi kandydaci. Spotkanie pozwoliło studentom sprawdzić się w nowej, trochę stresującej sytuacji rozmowy o pracę. To doświadczenie z pewnością będą wykorzystać w przyszłości – Joanna Oksiucik, Amazon.

- Pierwszy raz brałam udział w tym wydarzeniu i śmiało mogę powiedzieć, że jestem zachwycona – mówi Marta Luzano, Resource Manager z Develocraft.

- Zaczynając od świetnej organizacji, przez dobrą selekcję kandydatów po szybkie i sprawne załatwianie spraw operacyjnych. Miałam okazję przeprowadzić rozmowy z bardzo ciekawymi osobami, które były silnie zmotywowane do znalezienia pracy. Jest to świetnia inicjatywa dla obu stron, kandydatów i pracodawców. Ja wychodzę z ogromnym doświadczeniem dotyczącym młodego pokolenia, które właśnie teraz wchodzi na rynek pracy. Cieszę się, że mogłam poznać tyle ciekawych osób - dodaje Marta Luzano.