Objectivity rozszerza działalność w Gdańsku

Firma Objectivity powstała w Wielkiej Brytanii w 1991 roku i od tego czasu zajmuje się kompleksowymi konsultacjami, projektowaniem, a następnie dostarczaniem oprogramowania i utrzymywaniem systemów informatycznych dla brytyjskich i niemieckich klientów z większości branż.

Swoje pierwsze biuro w Polsce Objectivity otworzyło w 2008 roku we Wrocławiu.

Od pewnego czasu firma urządza swój drugi „dom” w innym polskim centrum kulturalnym i naukowym – w Gdańsku.

– Spółka dostrzega potencjał miasta, a jego strategia rozwoju bliska jest ideom, które stanowią fundament Objectivity. Miejska polityka na kolejne lata zawiera się w hasłach: Mieszkańcy, kształcenie, współpraca, mobilność i otwartość. Jest ona odzwierciedleniem wartości Objectivity, którymi są: Ludzie (People), Dążenie do doskonałości (Excellence), Uczciwość (Integrity) oraz Zwinność (Agility), wraz z towarzyszącą im filozofią biznesową Win-Win opartą o dialog, prostotę i bezpośredniość – mówi Anna Galewska, Dyrektor Oddziału w Gdańsku.

Stolica Pomorza przyciągnęła Objectivity także swoją atrakcyjnością jako miejsce do życia. Wyniki badań socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego potwierdzają rosnącą satysfakcję mieszkańców z jego jakości. Aż 80% gdańszczan uważa się za osoby względnie szczęśliwe, patrzące w przyszłość z optymizmem. Objectivity od wielu lat utrzymuje się wśród laureatów plebiscytu Great Place To Work, który wyróżnia wyjątkowo przyjazne miejsca pracy. Spółka umożliwia zarówno obecnym, jak i nowym pracownikom relokację do Gdańska, wspierając ich w tym procesie finansowo.

Osoby zatrudnione w Objectivity mogą wybrać pracę z biura, połączyć ją częściowo z pracą w domu lub też zdecydować się na model całkowicie zdalny – wtedy swoją pracę mogą wykonywać z dowolnego miejsca w kraju. Dla osób, które wybiorą Trójmiasto, Objectivity otwiera właśnie nowe biuro w gdańskim Garnizonie. Decydując się na tę lokalizację, firma chce zapewnić pracownikom swego rodzaju równowagę – umożliwić im pracę w nowoczesnym, eleganckim i wygodnym biurze, z którego po godzinach z łatwością można załatwić swoje sprawy lub wybrać się do jednej z okolicznych restauracji.