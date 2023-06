Cavatina Holding S.A. uplasowała w ofercie publicznej 3,5-letnie obligacje serii P2023A o wartości 25 mln zł. Inwestorzy złożyli zapisy o wartości 34,2 mln zł, co oznacza, że stopa redukcji wyniosła około 27 proc.

Cavatina Holding S.A. uplasowała w ofercie publicznej 3,5-letnie obligacje o wartości 25 mln zł.

Pozyskane środki posłużą deweloperowi do realizacji kolejnych etapów prowadzonych inwestycji i dalszego rozwoju portfolio.

W tym roku Cavatina do użytku kolejne dwa biurowce – w Krakowie oraz Bielsku-Białej.

Deweloper ma w budowie projekty, które dostarczą na rynek biurowy ponad 130 tys. mkw.





Zakończenie kolejnej emisji obligacji wyraźną redukcją zapisów pokazuje, że rynek dobrze ocenia nasze działania oraz ich efekty. Dziękuję wszystkim, którzy złożyli zapisy na obligacje Cavatina Holding. Pozyskane środki posłużą nam do realizacji kolejnych etapów prowadzonych inwestycji i dalszego rozwoju portfolio. W tym roku oddaliśmy do użytku już kolejne dwa biurowce – w Krakowie oraz Bielsku-Białej. W budowie mamy natomiast projekty, które dostarczą na rynek biurowy ponad 130 tys. mkw. GLA (Gross Leasible Area) – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A. zaoferowała w ramach serii P2023A obligacje o wartości nominalnej 1 000 zł i oprocentowaniu bazującym na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6 proc. Inwestorzy złożyli zapisy na 34 181 obligacji, co przekłada się na redukcję na poziomie blisko 27%. Wstępny przydział objął 447 inwestorów. Kupon będzie wypłacany co pół roku.

Dzień Emisji obligacji przewidywany jest na 5 czerwca 2023 r., a obligacje mają zadebiutować na rynku Catalyst także w czerwcu bieżącego roku. Termin wykupu 3,5 letnich papierów zabezpieczonych poręczeniem Cavatina sp. z o.o. przypada na 5 grudnia 2026 r.

Funkcję organizatora emisji pełni Michael / Ström Dom Maklerski S.A., zaś funkcję doradcy prawnego Kancelaria Gessel.

Była to pierwsza emisja prowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 29 marca 2023 r. pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji w ramach programu emisji obligacji ustanowionego w lutym 2023 r. Suplementy nr 1 i 2 do prospektu zostały przez KNF zatwierdzone w maju 2023 r.

Cavatina Holding S.A. to notowany na GPW, jeden z największych polskich deweloperów biurowych. Spółka kontynuuje proces dywersyfikacji źródeł finansowania, mający na celu wsparcie realizacji rozbudowy portfolio Grupy na wybranych rynkach regionalnych. W sierpniu 2022 r. Grupa sfinalizowała transakcję sprzedaży portfolio trzech budynków Carbon Tower, Ocean Office Park A i Tischnera Office za ponad 139 mln euro do podmiotów związanych z amerykańskim funduszem Lone Star Funds. Aktualnie Grupa realizuje projekty, które dostarczą na rynek biurowy ponad 130 tys. mkw. GLA (Gross Leasible Area). Poza ustanowionym w lutym br. programem emisji obligacji do kwoty 150 mln zł, Grupa może kontynuować działania także w ramach bezprospektowego programu emisji obligacji do kwoty 200 mln zł, które mogą być oferowane wybranym inwestorom kwalifikowanym.

