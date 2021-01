Obligacje Olivia Business Centre na celowniku inwestorów

W ramach przeprowadzonej w październiku, za pośrednictwem Noble Securities S.A. oferty obligacji serii G, planowane było pozyskanie 20 mln zł. Podobnie jak poprzednie emisje, oferta kierowana była przede wszystkim do osób fizycznych. Zebrane zapisy obejmowały kwotę blisko 23 mln zł, a więc październikowa emisja doprowadziła do uzyskania średniej stopy redukcji na poziomie ok. 13%. - Duże zainteresowanie obligatariuszy w tym przypadku, po raz kolejny potwierdziło atrakcyjność inwestycji w obligacje, szczególnie w dobie niskich, czy wręcz zerowych stóp procentowych – mówi Wojciech Gąsowski, Dyrektor Zarządzający w Noble Securities S.A., oferującego papiery wartościowe Olivii. – Powiększona pula ostatniej emisji w 2020 roku wyniosła blisko 22 mln zł i przekroczyła pierwotnie zakładany popyt o niemal 2 mln zł.

Zakończone z sukcesem serie G i H emisji obligacji są trzecią i czwartą emisją w ramach nowego programu emisyjnego, który zakłada pozyskanie łącznie 100 mln zł. Dotychczas zebrano 75 775 000 zł. Obie emisje uplasowane w IV kwartale 2020 roku oferowały stałe oprocentowanie 6% w skali roku – zdecydowanie powyżej średniej dla dostępnych lokat bankowych. W ponad 10-letniej historii projektu na rynku obligacji jest to 21 emisja. Wszystkie dotychczasowe emisje były regulowane terminowo. Co więcej, były to kolejne emisje obligacji Olivii, w których zastosowano redukcję zapisów. Zgodnie z deklaracją emitenta program będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach we współpracy z Noble Securities S.A.

- Duże zainteresowanie papierami wartościowymi potwierdza pozytywny odbiór rynku wobec konsekwentnego rozwoju Olivii Business Centre. Zdywersyfikowany portfel najemców oraz wysoka jakość technologiczna projektu potwierdzona międzynarodowymi certyfikatami i licznymi nagrodami, wpływa korzystnie na atrakcyjność tej inwestycji – mówi Maciej Grabski, prezes zarządu Olivia Business Centre. - Od 2010 roku budujemy największe w Polsce centrum biznesowe. Taka reakcja rynku motywuje nas do kontynuowania programu obligacyjnego w kolejnych miesiącach, jak również potwierdza pozycję Olivii na europejskim rynku centrów biznesowych