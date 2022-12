Oferta Mennicy wykupu 50 proc. udziałów w Mennicy Legacy Tower cieszy obligatariuszy. - Mamy sygnały świadczące o tym, że spór korporacyjny w Golub Gethouse wkrótce może się zakończyć - zdradza Marek Kochański, partner kancelarii KKF.

Obligatariusze spółki Golub Gethouse zrzeszyli się na grupie Facebookowej i zaprosili do współpracy Kancelarię KKF Fluder Klocek Kosiór Kochański Adwokaci i Radcowie Prawni.

Połowa pożyczonych od obligatariuszy pieniędzy – ok. 110 mln zł została przeznaczona na budowę kompleksu Mennica Legacy Tower – dzisiaj wraz z odsetkami jest to kwota niemal 125 mln zł.

Obligatariusze bardzo się cieszą ze złożonej niedawno przez Mennicę Polską oferty kupienia połowy wieżowca. Kluczowe pytanie brzmi: Czy Cezary Jarząbek się zgodzi na transakcję, bo prawdopodobnie Radziwiłłowie dostrzegają zalety oferty.

- Reprezentujemy nie tylko inwestorów detalicznych związanych z Mennicą Legacy Tower, ale również z innymi projektami Cezarego Jarząbka – tłumaczy Marek Kochański, radca prawny, partner kancelarii KKF.

Połowa pożyczonych od obligatariuszy pieniędzy – ok. 110 mln zł została przeznaczona na budowę kompleksu Mennica Legacy Tower – dzisiaj wraz z odsetkami jest to kwota niemal 125 mln zł. Drugie tyle „utknęło" w innych projektach, m.in. w Liberty przy ul. Grzybowskiej w Warszawie, w którym miały być apartamenty na wynajem i hotel.

Obligatariusze wciąż słyszą to samo

Obligatariusze – wedle nieoficjalnych danych nawet 600 osób - zrzeszyli się, ponieważ wciąż słyszą od Cezarego Jarząbka to samo: „Są problemy ze sprzedażą biurowca, dlatego obligacje nie mogą być spłacone”.

Klienci kancelarii KKF, którzy posiadają obligacje projektu MLT to 180 osób.

- Często są to osoby, które zainwestowały swoje oszczędności życia - 100 tys. lub 200 tys. i aktualnie znajdują się trudnym położeniu. Inwestycja miała ich zabezpieczyć na wypadek ciężkich czasów, a takie aktualnie mamy – przyznaje Marek Kochański.

Jak sprzedać Mennicę Lagacy Tower?

Tymczasem, żeby budynek sprzedać, a w tym wypadku należącą do Golub Gethouse jego połowę, zgodę muszą wyrazić wszyscy akcjonariusze. Tu pojawił się problem, który w połowie zeszłego roku zrobił się głośny, bo władze w spółce przejęła rodzina Radziwiłłów. W dodatku obie zwaśnione strony zaczęły się nawzajem oskarżać o różne rzeczy.

- Od razu zaznaczę, że my w ogóle nie chcemy rozstrzygać, kto ma w tym sporze rację. Nam zależy na zwrocie środków naszym klientom. Będziemy honorować każde prawomocne rozstrzygnięcie – tłumaczy Marek Kochański.

A może zrealizować zabezpieczenie?

Na szczęście obligacje były zabezpieczone na akcjach połowy budynku (23,4 proc.) Mennica Legacy Tower.

- Zastaw rejestrowy jest twardym zabezpieczeniem, ale w tym przypadku nie jest łatwo go zrealizować. Gdybyśmy to jednak próbowali zrobić, to w dużym uproszczeniu wyglądałoby to tak, że komornik wystawiłby te akcje na licytację. Tymczasem najbardziej nimi zainteresowana Mennica Polska, która jest właścicielem drugiej połowy budynku ich nie kupi, bo bez powodzenia proponowaliśmy takie rozwiązanie. Ma to związek z ryzykami spowodowanymi trwającym sporem. W podobnej sytuacji jest w zasadzie każdy inny inwestor, który nie przystąpi do zakupu wobec takiej niepewności prawnej – wyjaśnia Marek Kochański.

Poza tym, realizując zabezpieczenie w trybie egzekucji komorniczej obligatariusze wkroczyliby na ścieżkę, która zakończy się sprzedażą akcji, ale ich cena pozostaje wielką niewiadomą.

- Prawdopodobnie nikt, oprócz zwaśnionych stron, nie będzie zainteresowany zakupem ze względu na wspomniane ryzyka. Te mogłyby wykorzystać sytuację. Przeszkodą są również trwające postępowania restrukturyzacyjne – wyjaśnia mecenas Kochański.

Mennica chce kupić wieżowiec

Dlatego obligatariusze bardzo się cieszą ze złożonej niedawno przez Mennicę Polską oferty kupienia połowy wieżowca.

- To dobry moment, ponieważ mamy wiele sygnałów świadczących o tym, że spór korporacyjny w Golub Gethouse się wkrótce może się zakończyć. Wydano wyroki w innych krajach: w Stanach Zjednoczonych i na Cyprze, które mocno wskazują na to, że polski sąd może niebawem potwierdzić, kto ma prawo do zarządzania budynkiem – zdradza Marek Kochański.

Mecenas dodaje, że Mennica Polska wielokrotnie zapewniała, że jeśli tylko uda jej się kupić 50 proc. udziałów w budynku, to obligatariusze zostaną spłaceni.

- Oferta Mennicy jest bardzo atrakcyjna w obecnych realiach. Wycenia budynek na 401 mln euro i automatycznie zakłada spłatę naszych klientów. Dlatego wystąpiliśmy do wszystkich stron, że liczymy na jej przyjęcie, bo jest dobra dla wszystkich inwestorów tego projektu. Na łamach innych portali obie strony pozytywnie podchodzą do oferty, ale oficjalnych odpowiedzi jeszcze nie otrzymaliśmy – przyznaje Marek Kochański.

Dużym atutem tej propozycji, co podkreśla mecenas Kochański, jest fakt, że obligatariusze są w niej oddzielnie uwzględnieni. Niestety do przyjęcia oferty niezbędna jest zgoda 100 proc. akcjonariuszy, zatem do sprzedaży 50 proc. udziałów w budynku i tak będzie potrzebna zgoda zarówno Cezarego Jarząbka oraz rodziny Radziwiłłów, bez względu na to kto zostanie finalnie wpisany w KRS jako prezes GGH.

- Czy Cezary Jarząbek się zgodzi? To w tej chwili kluczowe pytanie, bo podejrzewamy, że Radziwiłłowie dostrzegają zalety tej oferty. Przyznam, że ciężko teraz pracujemy nad różnymi scenariuszami, w których ktoś się może nie zgodzić na przeprowadzenie tej transakcji. W takiej sytuacji sami obligatariusze mogą mieć wpływ na losy sprzedaży połowy budynku – przyznaje mecenas Marek Kochański, partner kancelarii KKF.

