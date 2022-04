Ocean Office Park ma pozwolenie na budowę dla części mieszkaniowej

Ocean Office Park to wielofunkcyjna inwestycja z dominująca częścią biurową.

W ramach planowanych czterech etapów Cavatina Holding dostarczy niemal 53 tys. mkw. GLA nowoczesnej powierzchni biurowej.

Do użytku najemców oddany został już budynek Ocean A. Aktualnie trwa realizacja kolejnego biurowca, który dostarczy na rynek ponad 28 tys. mkw. GLA.

Jednak poza świetnie zlokalizowanymi i pełnymi miejscami do pracy, inwestycja zaproponuje także przygotowane w wysokim standardzie mieszkania na wynajem dostępne za pośrednictwem platformy resicapital.pl. Kompleks przewiduje także przestrzenie przygotowane pod usługi, co dodatkowo uzupełni infrastrukturę szybko rozwijającej się dzielnicy.

W ramach właśnie wydanego prawomocnego pozwolenia na budowę, przy ul. Pana Tadeusza w Krakowie powstanie 8-kondygnacyjny budynek mieszkalny, którego budowa rozpocznie się w najbliższym czasie. Pomieści on niemal 130 mieszkań. Wynajmujący do wyboru będą mieli funkcjonalne apartamenty 1-4-pokojowe, w pełni umeblowane, o zróżnicowanych metrażach między 25 a 63 mkw. Przyszli lokatorzy będą mogli wybrać spośród dwóch standardów wykończenia – komfort lub premium.

- Mieszkańcom metropolii takich jak Kraków zależy na tym, aby ograniczyć konieczność codziennych długich dojazdów jednocześnie mogąc korzystać ze wszystkich uroków życia w mieście. Przemyślane inwestycje wielofunkcyjne takie, jak Ocean Office Park, powstające w rozwijających się dzielnicach o dużym potencjale, otwierają nowe możliwości zarówno przed firmami pragnącymi przyciągać talenty, jak i mieszkańcami poszukującymi dogodnych warunków do życia w świetnej lokalizacji - mówi Anna Łagowska-Cioch, Head of Residential Leasing w Resi Capital.

Budynek mieszkalny zajmie część terenu inwestycji najbardziej odsuniętą od głównych arterii, co zapewni większy komfort lokatorom. Składać się będzie z dwóch części nadziemnych połączonych wspólnymi kondygnacjami podziemnymi, w których zlokalizowano także pomieszczenia gospodarcze. Wejścia do części nadziemnych przewidziano od strony wewnętrznego placu – do części nadziemnej „A” od strony południowej, a do części nadziemnej „B” od strony północnej. Każda z części mieszkalnych posiadać będzie osobną klatkę schodową i windę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Atutami tego projektu są: oryginalna architektura, lokalizacja pozwalająca na łatwą komunikację z innymi częściami miasta, a także dbałość o stworzenie przestrzeni do efektywnej pracy i relaksu dzięki licznym udogodnieniom.