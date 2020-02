Od nowego doradcy po plan rewitalizacji recepcji. Zmiany w Centrum Królewska

Centrum Królewska to butikowy biurowiec położony w sercu miasta, przy skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej z Królewską, naprzeciwko Ogrodu Saskiego został zaprojektowany w pracowni APA Kuryłowicz & Associates. – Wyjątkowy charakter budynku i jego położenie sprawiają, że chętnie wybierany jest na siedzibę przez ambasady, wiodące instytucje finansowe, czy kancelarie. Lokalizacja jest także atrakcyjna dla jednostek sektora publicznego. W tej chwili w budynku wolne jest tylko biuro o powierzchni przeszło 500 mkw. usytuowane na 11. piętrze – informuje Bartłomiej Zagrodnik, Managing Partner/CEO w Walter Herz.

W 2018 roku Centrum Królewska zyskała nową elewację z płyt z ekologicznego i nowoczesnego spieku ceramicznego, która jeszcze bardziej podkreśliła charakter bryły biurowca, przypominającej zwiniętą kartkę papieru, załamaną pod kątem prostym od strony sąsiadujących z nim budynków.

Wysokość biurowca w relacji do zabudowy jego najbliższego otoczenia przypomina proporcje przedwojennej architektury tego miejsca, kiedy narożnik ulic Królewskiej i Marszałkowskiej zajmowała dwukrotnie wyższa od pobliskich domów kamienica Blochów. Na 14 kondygnacjach naziemnych w Centrum Królewska mieszczą się biura zaaranżowane według indywidualnych potrzeb najemców, na trzech podziemnych znajduje się parking dla ponad 100 aut. Z górnych pięter budynku roztacza się niezapomniany widok na tworzące dywan korony drzew Ogrodu Saskiego i czerwone dachy budynków Starego Miasta.

- Centrum Królewska to unikalny projekt, który planujemy modernizować i wzbogacać o nowe funkcje. Będziemy wprowadzać kolejne rozwiązania atrakcyjne dla najemców by nasza inwestycja była stale na biurowej mapie Warszawy jednym z najciekawszych miejsc, nie tylko do prowadzenia biznesu, ale i do życia - informuje Monika Gałat-Nipochorska, przedstawiciel inwestora, Wiceprezes Zarządu Rezydent SA.

Dzięki zmianom i ulepszeniom wprowadzanym w projekcie, w Centrum Królewska został między innymi wydzielony parking dla rowerów, przygotowane szatnie dla rowerzystów i budynek zyskał bezobsługowy wjazd do garażu oraz stanowiska ładowania samochodów elektrycznych. Obecnie zaś przygotowywana jest rewitalizacja recepcji. Biurowiec oferujący prawie 11 tys. mkw. powierzchni użytkowej klasy A posiada certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Very Good w kategoriach Building Management oraz Asset Performance.

W budynku zastosowane zostały nowoczesne rozwiązania techniczne, w tym: BMS, CCTV, AC, SSWN, systemy ochrony przeciwpożarowej HVAC, UPS, agregat prądotwórczy, co daje najemcom pełne bezpieczeństwo i komfort.