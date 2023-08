Od lipca br. nowym najemcą budynku Ogrodowa 8 Office jest firma Intereko Energia.

Firma jest liderem w dziedzinie zrównoważonych systemów gospodarki odpadami, a jej wyróżnik to innowacyjne podejście do segregacji odpadów i odnajdywania w nich potencjalnej wartości, dzięki której mogą zostać przywrócone do obiegu gospodarczego.

Łódzkie biuro firmy Intereko Energia będzie zlokalizowane na 6. piętrze budynku Ogrodowa 8 Office.

Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że do najemców Ogrodowej dołącza Intereko Energia – firma, której działalność tak bezpośrednio przyczynia się do ochrony naszej planety. Jej innowacyjne rozwiązania wpierające gospodarkę cyrkularną doceniane są przez klientów na całym świecie. Z całą pewnością nasz nowy najemca również dla Warimpexu będzie inspiracją w dziedzinie proekologicznego podejścia do biznesu – powiedział Jerzy Krogulec, prezes Warimpex Polska.

Intereko Energia od wielu lat świadczy specjalistyczne usługi w zakresie gospodarki odpadami poprodukcyjnymi i przemysłowymi – doświadczenie pozwala ekspertom firmy tworzyć dopasowane do potrzeb klienta, zrównoważone i innowacyjne systemy gospodarki odpadami, zarówno od strony inżynieryjnej, jak i usługowej oraz doradczej. Szukanie ukrytej wartości odpadów i przywracanie ich do obiegu gospodarczego pozwala firmie realizować ambitny cel, jakim jest tworzenie lepszego i czystszego świata. Projekty firmy realizowane są bowiem nie tylko w Polsce i Europie, ale także w odległych zakątkach świata, gdzie świadomość ekologiczna jest o wiele mniej rozwinięta, np. na kontynencie afrykańskim, azjatyckim.

Jako firma, której działalność koncentruje się na wspieraniu klientów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, przykładamy ogromną wagę również do ograniczania własnego śladu węglowego. Dlatego jednym z kryteriów wyboru nowego biura była kwestia jego przyjazności dla środowiska naturalnego. Ogrodowa 8 Office posiada kluczowe certyfikaty w tym obszarze, a dodatkowo oferuje szereg udogodnień, które z całą pewnością docenią nasi pracownicy – powiedział Jarosław Grobelny, prezes Intereko Energia.

Siedziba nowego najemcy będzie gotowa za kilka tygodni, ale firma od razu mogła przenieść się do biurowca Ogrodowa 8 Office. Do czasu oddania docelowego biura zespół Intereko Energia korzysta z powierzchni oferowanych przez Cowork by Memos, operatora flex działającego w budynku. Elastyczna przestrzeń biurowa to idealne rozwiązanie m.in. w przypadku tymczasowego zapotrzebowania firm. Użytkownicy Ogrodowa8 Cowork mają do dyspozycji niezbędną infrastrukturę techniczną i IT, zaplecze recepcyjne, różnorodne przestrzenie do pracy oraz spotkań, a także strefę jadalnianą i chillout.

Budynek Ogrodowa 8 Office położony jest przy skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Zachodniej blisko ścisłego centrum Łodzi, niedaleko ulicy Piotrkowskiej oraz centrum handlowo-rozrywkowego Manufaktura. Obiekt oferuje ponad 28 tys. mkw. powierzchni, w głównej mierze biurowej, a na jego parterze znajdują się liczne punkty usługowe i handlowe. Łódzki biurowiec to połączenie estetycznych walorów architektury i funkcjonalnych rozwiązań przestrzennych z najwyższym standardem jakości. W 2021 r. Ogrodowa 8 Office uzyskał certyfikaty WELL Health & Safety Rating, jak również BREEAM In-use na poziomie „Excellent”, potwierdzające wysoki standard budynku, jego przyjazność dla środowiska naturalnego oraz rozwiązania pomagające dbać o zdrowie użytkowników. Najemcy mogą korzystać m.in. z tarasów i balkonów, szatni i pryszniców dla rowerzystów oraz ładować auta elektryczne w podziemnym garażu.

