Ogrodowa8 Cowork startuje w Łodzi

- Nasz projekt doskonale wpisuje się w aktualne czasy i odpowiada na potrzeby klientów, którzy chcą rozwijać swój biznes w Łodzi, jednak nie są gotowi na długoterminowe zobowiązania, wynikające z konieczności wynajęcia biura. Przestrzeń coworkingowa to idealne rozwiązanie na tego rodzaju zapotrzebowanie. W Ogrodowa8 Cowork nasi klienci znajdą całą infrastrukturę techniczną i IT, zaplecze recepcyjne, różnorodne przestrzenie do pracy oraz przyjmowania gości, m.in. strefę jadalnianą lub chillout – mówi Jerzy Krogulec, prezes Warimpex Polska.

W pierwszym etapie projektu Ogrodowa8 Cowork do dyspozycji przyszłych najemców są miejsca pracy w całkowicie umeblowanych biurach dwu-, trzy- oraz pięcioosobowych. Coworking znajduje się w biurowcu Ogrodowa 8 Office, w samym centrum miasta i w bardzo bliskiej odległości od kultowej Manufaktury oraz ulicy Piotrkowskiej. Dodatkowym atutem jest bardzo dobry dostęp do środków komunikacji miejskiej, co wpisuje się w koncepcję Miasta 15-minutowego, do którego aspiruje Łódź.

Ogrodowa8 Cowork to druga przestrzeń coworkingowa w Polsce otwarta przez Memos. Drugi projekt znajduje się w krakowskim biurowcu Warimpeksu, Mogilska 43 Office i obejmuje 1100 metrów kwadratowych powierzchni typu flex.