Ogromny spadek transakcji najmu na biurowym rynku w Łodzi

Wolumen transakcji w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku wyniósł 16.900 mkw.

Stanowił tylko 27,7 proc. średniej rocznej z lat 2015-2020.

- Łódzki rynek biurowy nadal charakteryzuje się niewielką aktywnością najemców i wysokim wskaźnikiem pustostanów. Dużym zainteresowaniem firm z różnych branż cieszą się biura coworkingowe ze względu na elastyczne warunki umów najmu. Deweloperzy jednak wstrzymują się z realizacją nowych inwestycji biurowych, czekając na ożywienie na rynku najmu – mówi Martyna Balcer, Associate Director w dziale reprezentacji najemców biurowych w firmie Cresa Polska.

Na koniec września 2021 r. zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Łodzi wyniosły 583.000 mkw. i powiększyły się w ciągu roku o 4,1 proc. W trzecim kwartale 2021 r. do użytku oddany został tylko jeden budynek biurowy – Dowborczyków 30/34 (3.600 mkw., Domena).

Całkowity wolumen transakcji zawartych w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wyniósł 16.900 mkw., co oznacza spadek o 72 proc. rok do roku. W samym trzecim kwartale wynajęto 8.600 mkw., czyli o zaledwie 1 porc. mniej niż w analogicznym okresie w 2020 r. W strukturze popytu dominowały nowe umowy (55 proc.) oraz renegocjacje (45 proc.). W pierwszych trzech kwartałach nie odnotowano w Łodzi żadnej umowy ekspansji, a wolumen transakcji nie przekroczył 30 proc. średniej rocznej z lat 2015-2020.

Największą transakcją w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. była umowa przednajmu 3.500 mkw. podpisana przez firmę Chillispaces w biurowcu React. Kolejnymi były renegocjacja umowy najmu 1.800 mkw. przez firmę Idemia w Willi Kestenberga oraz nowa umowa firmy Wella w Bramie Miasta (1.600 mkw.).

Całkowita absorpcja w okresie od stycznia do września wyniosła 64 mkw. Sam trzeci kwartał zakończył się absorpcją na poziomie 11.600 mkw., co stanowi niespełna trzykrotny wzrost względem analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Wskaźnik pustostanów na koniec trzeciego kwartału 2021 r. obniżył się do poziomu 16,8 proc., co oznacza spadek o 1,5 p.p. w ujęciu kwartał do kwartału i jednocześnie wzrost o 2,5 p.p. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Czynsze wywoławcze w Łodzi wynoszą 10,5-14,5 EUR/mkw./miesiąc w centrum i 10-13,5 EUR/mkw./miesiąc w lokalizacjach poza centrum.