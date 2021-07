OKAM kupił biurowiec przy ul. Redutowej 9 na Woli

Zakup budynku biurowego, bezpośrednio sąsiadującego z działką przy ul. Redutowej 9, którą firma przejęła w 2020 r., będzie stanowił ważny element planowanej przez inwestycji w tej części Woli.

- Dzięki temu będziemy mogli kompleksowo wpłynąć na krajobraz tej lokalizacji, mając przy tym na uwadze nasze nowoczesne i jakościowe podejście do realizowanych projektów, przy uwzględnieniu otaczających parków i doskonale rozwiniętej infrastruktury w tej części miasta. Budynek biurowy będzie uzupełnieniem inwestycji mieszkaniowej znajdującej się na tyłach tego budynku, której realizację planujemy rozpocząć już lada moment. Chcemy, aby każdy, kto zdecyduje się tu zamieszkać, poczuł się wyjątkowo i aby miał poczucie, że odnalazł swoje miejsce w szczególności w tak przepięknym otoczeniu. Lokalizacja w tej części Woli zobowiązuje – podkreśla Arie Koren, CEO OKAM.

Dokładna wielkość nabytego budynku biurowego wynosi 5.420 mkw., zaś otaczającej go działki 5.639 mkw. We wrześniu ubr. OKAM nabył przy ul. Redutowej 9 działkę o wielkości 3,86 ha. Firma planuje wybudować na tym terenie 4 budynki łącznie z ponad 700 mieszkaniami. Projekt powstanie pośród otaczającej zieleni bezpośrednio sąsiadującego parku Powstańców Warszawy. Będzie on prowadzony również zgodnie z nową polityką jakości firmy, stanowiącej element społecznej odpowiedzialności biznesu, w ramach której kolejne inwestycje OKAM zostaną wyposażone w proekologiczne i funkcjonalne rozwiązania wspomagające ochronę klimatu i poprawiające komfort życia mieszkańców.