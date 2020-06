Okam przywita pierwszych najemców w nowym biurowcu. Nie zabraknie też przestrzeni coworkingowej

W zrewitalizowanym budynku fabryki Teodora Meyerhoffa w Łodzi, już lada moment pojawią się pierwsi najemcy. Kolejni zgłaszają się z zapytaniami do inwestora wpisując się na tzw. „waiting list”. Za realizację projektu ŁÓDŹ.WORK odpowiada spółka OKAM Global Commercial zależna od OKAM Capital, która znana jest w Łodzi m.in. z kulturalno-rozrywkowej przestrzeni przy ul. Piotrkowskiej 217.

Nowa przestrzeń dla start-upów, agencji kreatywnych, freelancerów, firm IT, prawników, doradców oraz wszelkich innych, poszukujących niebanalnej powierzchni biurowej, zaczyna już działać w centrum Łodzi.

Początkowo w zabytkowej, XIX-wiecznej fabryce mieściły się zakłady włókiennicze, potem przez wiele lat zakłady graficzne. Dziś fabryka zmieniła się w nowoczesny obiekt biurowy oferujący elastyczną i designerską powierzchnię utrzymaną w industrialnym klimacie. Każdy, kto chciałby go poczuć może skorzystać z działającego w budynku „show-roomu”, w którym można zapoznać się z estetyką i funkcjonalnościami obiektu.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najemców przygotowaliśmy również elastyczne umowy typu „flex”, które upraszczają procedury i zapewniają możliwość wynajmu powierzchni nawet od 250 m2. Każdego klienta staramy się traktować bardzo indywidualnie i dopasowywać naszą ofertę pod jego konkretne potrzeby – tłumaczy Arie Koren CEO, OKAM Global Commercial.

Biurowiec wpisuje się w realizowaną od kliku lat koncepcję Nowego Centrum Łodzi, umiejscowionego między ulicami Narutowicza, Kopcińskiego, Tuwima i Piotrkowską. Najemcy, którzy zechcą wprowadzić się do dawnej fabryki Meyerhoffa mogą liczyć na szereg bardzo współczesnych udogodnień.

– Najważniejszym z nich jest dobre skomunikowanie oraz duża ilość miejsc parkingowych, o które niełatwo w centrum miasta. Naszym najemcom oferujemy ponadto możliwość skorzystania z darmowej wypożyczalni: elektrycznych pojazdów Twizy, którymi można jeździć nawet ulicą Piotrkowską, rowerów, a także hulajnóg, które będą wyłącznie do użytku najemców. Na terenie obiektu dostępna jest stacja do ładowania pojazdów elektrycznych oraz miejsce do parkowania własnych rowerów i innych jednośladów. Użytkownicy tych pojazdów będą mogli skorzystać również z prysznica i przechowalni rzeczy – dodaje Dagmara Grębowska Project Manager, OKAM Global Commercial odpowiedzialna za wynajem powierzchni w ŁÓDŹ.WORK.

W ŁÓDŹ.WORK inwestor stworzył dla nich strefę świeżego powietrza w reprezentacyjnej recepcji wyposażonej w oczyszczacze powietrza, a także „strefę chillout” zlokalizowaną na zewnątrz budynku.